Bir ilke imza attılar 80 ülkeden iki bin izleyiciye ulaştılar

Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için Esnek HVAC Çözümleri” ana temasıyla düzenlenen Sanal TTMD XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 1-4 Haziran 2020 tarihleri arasında yapıldı. TTMD’nin ilk kez sanal olarak gerçekleştirdiği sempozyuma 80’den fazla ülkeden 2000’i aşkın bireysel izleyici katıldı.

9 ana konu başlığında 12 oturum ve 2 panel’in düzenlendiği Sempozyumda 4 gün boyunca toplam 24 saat yayın yapılırken, Sempozyum için Dünya’da 170’den fazla uluslararası kurum ile etkileşim sağlandı. Son gün kapanış oturumunda bir değerlendirme yapan Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arısoy, sektörde ilk olması açısından gerçekleştirilen sempozyumun önemine dikkat çekti: “25 davetli konuşmacımızın sunumu, 18 adet hakemlenmiş bildiri sunumu ve 2 tane panelimiz gerçekleşti. Tüm bu kazanımları paylaşmaya hazırız. Önceki yıllara oranla en yüksek katılım değerlerine ulaşılan sempozyum oldu. 4 gün boyunca kaynakların sürdürülebilir kullanımı, esnek hvac sistem seçimleri, mikro iklim, iklim değişikliği, ısı adaları, gibi birçok konuyu ele aldık. Görüyoruz ki geleneksel sistem tasarımları artık gerçek hayat koşullarını karşılamıyor. Gelişen tasarım metotları ve bina sistemlerinin simülasyonu etkin şekilde kullanılıyor. Covid-19 sürecinde iç mekan hava kalitesinin önemi de görüldü. Enerji verimli tasarım kriterlerini belirlerken bina kullanıcılarının beklentileri de göz önüne alınarak akıllı teknolojiler ile bina enerji performansı yüksek tasarımlar yapılmalı. Bina simülasyonu mesleğimizin son gelişimidir. HVAC simülasyon araçları olmadan artık performans değerlendirmesi ve sistem kontrolü mümkün olmuyor. Enerji depolama gelecekte binaların soğutulması için akıllı bir çözüm olabilir. Akıllı bina sistemlerini yaygınlaştırmak ve değerlerini artırmak gerekiyor.”

Arısoy’un ardından konuşan Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Murat Çakan, “sempozyumların başarıları katılım, beklentilerin karşılanması ve paylaşılan bilgilerle ölçülür. Katılımı son derece yüksek bir sempozyum oldu. Başarı uzun vadede farklı kriterler ile ölçülebilir ancak sempozyumun başarılı geçmesi için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Kapanış oturumunda son olarak konuşan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, tüm katılımcılara teşekkür ederek şu noktaların altını çizdi:

. Dünyamızın ihtiyaçları için birlikte ve bilgi temelli harekete geçmemiz daha da fazla aciliyet gerektirmektedir. Sempozyum konuşmacıları sürdürülebilir gelişmenin şehirlerde başarımını sağlayacak ve geleceğin enerji etkin, çoklu konforlu, yenilenebilir enerji ile bütünleşik, çevre dostu alanlarını tasarlamanın önemini vurgulamaktadır.

. Yenilenebilir enerjili bütünleşik enerji sistemleri ve sıfıra yakın enerjili sıfır karbon binalara erişim, sürdürülebilir yapılı çevrede konfor ve iç çevre kalitesi, sağlık ve güvenlik, sürekli optimizasyon ile öğrenme yetkinliği ve dijital dönüşüm, yüksek performanslı sistemlere erişimde tasarım, devreye alma, izleme ve yönetim, veri üretmek, analiz ve çözümler sunmak, mevzuat geliştiricilere, sanayiye ve meslektaşlarımıza en iyi seçimleri yapmalarında yardımcı olmak düşük karbonlu ve sürdürülebilir geleceğin yenilikçi dönüşümünde birer kaldıraçtır. Online sempozyum kesintisiz sürdürdüğümüz bilginin paylaşımı amacına ulaştırdı.

Dr. Bayraktar son olarak Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm sempozyum paydaşlarına, organizasyon komitesine, uluslararası bilim komitesine; Sempozyumun Partneri İSİB’e, sponsorlar Alarko Carrier, Daikin, Danfoss, Doğu İklimlendirme, Gelişim Teknik, Norm Teknik, Üntes ve Viessmann’a teşekkür etti.