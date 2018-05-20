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Bir zamanlar Kalekim vardı şimdi Avcılar Garden oldu

Kalekim Fabrikası geçen yıl sökülerek Balıkesir’de kurulan yeni tesise taşındı. Toplam 10 dönümü bulan fabrikanın yerinde ise Avcılar Garden ismiyle konut projesi inşa ediliyor.

Bir zamanlar Kalekim vardı şimdi Avcılar Garden oldu

Konut piyasasında durgunluk olduğu söylense de yeni inşaat projeleri dur durak bilmiyor. Özellikle şehir içinde kalan sanayi tesislerinin yıkılıp, yerlerinde konut inşaatlarının yükseldiği projeler art arda hayata geçiyor. Bu tesislerden biri de Kale Grubu’na ait Kalekim fabrikası. İnşaat malzemeleri üretmek üzere 1973 yılında Avcılar Ambarlı’da üretime başlayan Kalekim, semtin en eski fabrikalarındandı. Fabrika geçen yıl sökülerek Balıkesir’de kurulan yeni tesise taşındı. Toplam 10 dönümü bulan fabrikanın yerinde ise Avcılar Garden ismiyle konut projesi inşa ediliyor.
Arkadaşımız Özbey Men’in öğrendiğine göre, projeyi gerçekleştiren firma, Bayburtlu İnşaat’mış. Proje dört blokta toplam 182 daireden oluşacakmış. Geçen Mart ayında başlayan inşaatın 2019 Mart’ta tamamlanması öngörülüyormuş. Son dönemde özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Zeytinburnu gibi semtlerde gerçekleştirdiği inşaatlarla ismini duyuran firma üç ortaklı bir şirket. Firma bugüne kadar Kale Evleri, Samandıra İkiz AVM, Fly Garden Residence, Yeşilpark Evleri, Belinay Konakları Silivri, Gümüşoklar Konutları ve Pınar Evleri gibi projeleri hayata geçirmiş. Şu sıralar Silivri’de de büyük bir proje yürütüyor. Yaklaşık 27 dönüm üzerine inşa edilen projede toplam 488 konut, 43 dükkan bulunuyormuş. Para
 

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Anahtar Kelimeler:
Kalekim’in Yerine De KonutAvcılar Garden
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