Bazı firmaların bayramda üreticiden süt almayacağını açıkladıktan sonra bir araya gelen kooperatif birliği, toplantıda mevsimsel olarak sütte meydana gelen artıştan sonra fiyatlarının azalması hakkındaki birçok sorun görüşüldü ve bunların çözüme ulaştırılması gerektiğini belirtti.

"Biz varsak sanayici var, sanayici varsa biz varız" şeklinde konuşan Neptün Soyer, "İzmir Köy-Koop Birliği, tarıma ve üreticiye yardım etmeye devam ediyor. sanayici ve üreticinin aynı yolda kol kola yürüdüğünü vurguladı. Soyer, “Bir süt aldığınız zaman, hangi marka olursa olsun bunla ilgili bir kamu spotu hazırlansın istiyoruz. Bizim burada çok küçük üreticimiz, büyük üreticilerimiz de var. O sütlerin üzerine hangi bölgeden, hangi kooperatif, hangi birlik, hangi üretici olduğu yazsın. İzmir’in herhangi bir yerinde, Denizli’nin herhangi bir yerinde hangi havzada üretilmiş olduğu yazsın. O köylünün hakkı verilmesi için yazılmasını talep ediyoruz.” dedi.

AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAMAMIZ LAZIM

Soyer, Nisan-Mayıs aralığında artan süt üretimi, sanayicinin de bu sütün üstünden kalkamamasının dışında yaşadığımız olağanüstü durum ve kısıtlamalar ile birlikte üreticinin hakkının yenilmemesi için görüşmelerine ve çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Fakat bu işinde bir noktadan sonra kendilerini aştığını vurgulayan Soyer, devletin çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi. “Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu zamanlarda süt arifesine göre, çiğ sütü destekleyecek bir prim düşünmeli ve bu süt fazlası olduğu dönemlerde de piyasayı nasıl revize edeceğini sanayi ve üreticiyle konuşmak zorundadır. Artık aklımızı başımıza toplamamız gerekli.” diyerek devletin ve üreticinin ortak bir paydada buluşması gerektiğini belirtti.

Üreticilerin en büyük sıkıntısı olan düşük süt fiyatı ama yüksek yem fiyatına da değinen Neptün Soyer, sütün burada üretildiğini fakat yemleri farklı bir ülkeden temin edildiğinin dikkatini çekti. Bu sorunun özellikle ithalata bağlı kaldığını açıklayan Soyer, üreticiye artık bu zor günlerde daha da yüklenilmemesi ve destek verilmesinin icap ettiğine işaret etti.