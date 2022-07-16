BM’de anlatılan Avcılar Modeli örnek olmalı

Yaren Karaca (x) yazıyor - Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 2022 Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Formu’na katılan ilk ilçe Belediye Başkanı olarak bir ilke imza attı. Bu Avcılar’ın geleceğine dokunan çok önemli bir atak olarak kayıtlara geçti.

“Yerel Düzeyden 2023 SKA Zirvesi'ne Doğru Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşılmasını Teşvik Etmek” konulu konferansta konuşan Hançerli Avcular’daki başarı hikayesini Birleşmiş Milletler Kürsü’sünde İngilizce yaparak bütün dünyanın gündemine taşıdı.

Son dönemin sihirli kavramı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın doğrultusunda göreve geldiğinde bu yana önemli çalışmalar imza atan Hançerli, konuşmasında Avcılar Belediyesi olarak tasarlanan Gönüllü Yerel Değerlendirme çalışmalarından özenle bahsetti.

Avcılar’da başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda önemli adımlar atılması bu konuda Güvenilir Ürün Platformu tarafından ödülle değerlendirildi.

Bu ödül ve benzeri çalışmalar Avcılar’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına yatırımcıların ilgili duymasını da sağladı.

Deprem bölgesi olarak anılan Avcılar yapılan çalışmalarla Güzel İnsanlar Kenti olarak anımaya başlandı.

Avcılar ilçesindeki yenilenme çalışmaları uzlaşma, güven ve sevgi ile buluştu. Ve iki yılda 10 binin üzerinde konut yenilenme kapsamına girdi. Böylece 40 yıllık imar sorununda devrim niteliğinde adımlar atıldı.

Başkan Hançerli işte bütün bu gelişmeleri Birleşmiş Milletler kürsüsünden bütün dünyaya anlattı. Ve haklı olarak dünya ve Türkiye gündemine Avcılar Modeli olarak yeni bir kavramın girmesini sağladı. Bu gelişme bir türlü başarılı olunamayan kentsel dönüşümde bir başarı hikayesi olarak değerlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalı.

KİMDİR (x) - Yaren Karaca lisans ve yüksek lisans çalışmalarını psikoloji üzerine gerçekleştirmiştir. Kadın çalışmaları ve travma üzerine 6 yıldır aktif çalışmaktadır. Psikoterapist olarak kamuda görev almaktadır. İletişim ve psikoloji alanında gerek sahadaki bireylere gerek vatandaşlara birçok eğitim gerçekleştirmekte, süpervizörlük yapmaktadır. Bu çalışmalarına ek olarak influencer ve köşe yazarlığını da aktif olarak yürütmektedir.