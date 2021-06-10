Boya satışlarında en çok İzmir'de artış oldu

Evden çalışma, uzaktan eğitim ve hafta sonu kısıtlamaları yazlık evlerde geçirilen sürenin de uzamasına neden oldu. Yazlık bölgelerdeki tadilatların son dönemde arttığını belirten Polisan Kansai Boya Pazarlama & Kanal Strateji Direktörü Nur Azade Yazgan, "Mayıs ayı içinde dış cephe boya kategorisindeki ürünlerimizde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 79'luk artış yaşadık" açıklamasında bulundu. Nur Azade Yazgan, Antalya, İzmir, Ayvalık gibi yazlık bölgelerde artış yaşandığını belirterek en fazla artış görülen bölgenin İzmir ve Trabzon bölgesi olduğunu, ayrıca İzmit, Bursa, Kayseri bölgelerinde de artışın yaşandığını belirtti.

"Home Cosmetics/Evimin Kozmetiği” marka konumlandırması ile boya sektörünün öncü markalarından Polisan Kansai Boya, içeriden dışarıya, duvardan tavana her kategoride çevreye duyarlı, işlevsel faydalara sahip, teknoloji ve estetiği bir araya getiren ürünler sunuyor. Haziran ayı itibarıyla yeni ürün gurubu "PROF’esyonel çözümler"i satışa sunduklarını açıklayan Polisan Kansai Boya Pazarlama & Kanal Strateji Direktörü Nur Azade Yazgan, yeni AR-GE merkezi binasına taşınan Polisan Kansai Boya'nın katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü de dile getirerek şu açıklamada bulundu: "Pandemi koşullarında da strateji ve güçlü duruşumuzla ülke ekonomisine ve istihdama katkılarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2020 yılı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bu yıl da yer alarak başarımızı sürdürdük. Şıklık ve hijyeni yaşam alanlarına taşıyarak katma değer üretmek için çalışmalarımızı büyüterek devam ettiriyoruz. İnovatif ve fark yaratacağına inandığımız yeni ürünleri tüketicilerle buluşturmaktan son derece mutlu ve gururluyuz."

Dış cephe ürünlerinin yanında rüzgarın ve yağmurun etkisiyle yıpranan balkon ve verandalarını yenilemek isteyenlere de gülümseten çözümler sunan Polisan Kansai Boya, yeni ürün grubu 'PROF’esyonel çözümler' ile birçok seçeneği tüketiciyle buluşturuyor.

Polisan Kansai Boya Hakkında:

Ticaret hayatına 1956 yılında tekstil alanında başlayan Bitlis Ailesi, kimya, boya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanındaki faaliyetlerini 2000 yılında Polisan Holding çatısı altında toplamıştır. Şirket boya alanındaki faaliyetlerine 1985 yılında başlamıştır. Japonya’nın lider boya üreticisi Kansai Paint ile gerçekleştirilen iş birliği ile 21.12.2016 tarihi itibarıyla şirketin yeni adı Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillenmiştir. Ambalaj ve renk çeşitleri hariç 250, dahil olarak ise 4700’ü aşkın ürün çeşidi ile Polisan Kansai Boya bugün dekoratif boya pazarında tüm fiyat segmentlerine hitap eden sektörün en geniş ürün yelpazesine sahip firması konumundadır. Elegans markalı üst sınıf iç cephe boyası, kendi segmentinde pazar lideridir. 2008 yılından itibaren dünyada tescillediği “Home Cosmetics” çatı iletişimi ile ürünlerini “Evimin Kozmetiği” olarak konumlandırmaktadır. İnsan sağlığına önem veren, çevreci ve yenilikçi kimliğiyle Türkiye’nin ilk “yağlı boya” muadili su bazlı parlak son kat boyasını üreterek Polisan Kansai Boya, ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002 ve ISO 45001 belgelerine sahiptir.