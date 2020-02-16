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Boyner İstiklal hayalini gerçekleştirdi

Beyoğlu İstiklal’e yeni bir soluk geliyor... Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan: “Müşterilerimizin bizi görmek istediği İstiklal Caddesi’nde mağaza açarak bir hayalimizi gerçekleştirdik” dedi.

Boyner İstiklal hayalini gerçekleştirdi
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Boyner 2020 mağaza yatırımlarının startını İstiklal Caddesi’nden verdi. İstanbul’da kültürün, sanatın, eğlencenin ve alışverişin merkezi İstiklal Caddesi, yepyeni bir buluşma noktası kazandı. 5 kata yayılan 4.500 metrekarelik satış alanı, zengin marka ve ürün çeşitliliği, yeni nesil alışveriş konseptleriyle dikkat çeken mağaza, 14 Şubat’ta kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.

Bu yıl tüm Türkiye’de 12 yeni mağaza açacağını duyuran Boyner, 2020’nin ilk mağazasını İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde açtı. 37 ilde toplam 109 mağaza ve 328 bin metrekare satış alanı ile Türkiye’nin lider mağaza zinciri olan Boyner, 40 yıla ulaşan perakende deneyimiyle İstiklal’in başrol oyuncusu olmayı hedefliyor

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, Boyner İstiklal mağazası hakkında şunları söyledi: “İstanbul’un gözbebeği Beyoğlu ve İstiklal Caddesi, aynı zamanda dünyanın da önde gelen alışveriş ve eğlence destinasyonları arasında yer alıyor. Boyner olarak, müşterilerimizin bizi görmek istediği İstiklal Caddesi’nde mağaza açarak bir hayalimizi gerçekleştirdik. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nin dinamizmine uygun şekilde, yerli ve yabancı müşterilerin beklentilerine göre tasarladığımız mağazamız ürün zenginliği, yeni markalar, sunduğu deneyimler ve ayrıcalıklarla İstiklal’de fark yaratacak. Diğer sokak mağazalarımız gibi Boyner İstiklal de İstiklal’in yeni buluşma noktası olsun istedik. Alışverişin ötesine geçen, misafirlerimizi mutlu edecek ince detayları bir araya getirdik. Böylesi özel ve önemli bir lokasyonda olmaktan çok mutluyuz.”

2020 büyümesine İstiklal mağazası ile başladı

2020 yılında 12 mağaza açmayı hedeflediklerini belirten Eren Çamurdan sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında sektöre hareketlilik kazandıracak yeni mağaza yatırımları yapıyoruz. Boyner İstiklal mağazamız bu büyük yatırım zincirinin ilk ve en önemli halkalarından biri. Boyner İstiklal’in ardından farklı ve önemli lokasyonlarda müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz.”

5 kata yayılan 4.500 metrekare alanda 200 marka 100 bin adet ürün bir arada

Dünyaca ünlü ve Türkiye’nin en sevilen markalarına ev sahipliği yapan Boyner, 5 kata yayılan 4.500 bin metrekarelik İstiklal mağazasında; kadın, erkek, kozmetik, aktif spor kategorilerinden 200 marka ve 100 bin adet ürünü aynı çatı altında müşterileriyle buluşturuyor. Boyner, perakende sektöründe katma değer yaratan mağaza yatırımlarına önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek.

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