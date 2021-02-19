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Bu kooperatif bir yılı dolmadan başarı hikayesi yazdı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde 17 Şubat 2020 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi birinci yılını doldurdu. Başkan Ergin’in özellikle kadın üreticilerin, genç işsizlerin yararına çalışacak şekilde planladığı Ayvalık Kooperatifi bir yıl boyunca başarılı bir grafik çizdi.

Bu kooperatif bir yılı dolmadan başarı hikayesi yazdı

Bir yıl önce kurulan kooperatif başarı hikayesi yazıyor... Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde 17 Şubat 2020 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi birinci yılını doldurdu. Başkan Ergin’in özellikle kadın üreticilerin, genç işsizlerin yararına çalışacak şekilde planladığı Ayvalık Kooperatifi bir yıl boyunca başarılı bir grafik çizdi. Mahalleevlerindeki kadınların katılımıyla üretilen gıda ürünlerinin satıldığı kooperatifin mağazası ülke genelinde ilgi odağı oldu.  Yapılan satışlarla üretime katkı sunan kadınların gelir elde etmesi sağlandı.

Bir yıl önce kurulan kooperatif bugüne kadar tarımsal üretim ve zeytinyağlı sabun üretimi başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Kurumlarla ortak projeler de hazırlayan kooperatif, Jotun Boya, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Ayvalık Belediyesi ve BAÇEM işbirliğiyle sakız, ceviz ve badem ağaçlarından oluşan “Şifa Ormanı” projesini hayata geçirdi. İşbirlikleri oluşturarak yeni projelere hazırlanan kooperatifin gündeminde, Küçükköy Sakız Ağacı Deneme Sahası, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve atalık tohum serası çalışmaları var. İmalathanenin büyütülmesi, gıda satışının da gerçekleştirileceği bir kafeterya projesi hazırlayan kooperatif aynı zamanda Ayvalıklı üreticilere yönelik zeytinyağı depolama tesisi üzerinde çalışıyor.

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