Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor

Tarifi uygulayan şekerlemecilerden Arif Meriç, Kavala kurabiyesinin yerli yabancı turistin en çok tercih ettiği tatlardan biri olduğunu söyledi.Doğal yayık tereyağı, badem ve un kullanılarak saray mutfağı tarifini uyguladığını belirten Meriç, bunun damaklarda eşsiz bir lezzet bıraktığını anlattı.



Öz tarife göre yaptıkları Kavala kurabiyesinin yoğun ilgi gördüğünü bildiren Meriç, şunları kaydetti:"Meşhur Kavala kurabiyesi özüne döndü. Biz Kavala kurabiyesini Osmanlı'dan bugüne kadar gelen tarifiyle yapıyoruz. Osmanlı'ndan bize miras kalan tarihsel tarifinde margarin yoktur.







Kavala kurabiyesi manda ve inek tereyağı kullanılarak yapılır. Biz de bu doğal tarifi gelecek kuşaklara aktarmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle Kavala kurabiyesinin üretiminde yüzde 100 tereyağı kullanıyoruz. Böylece tereyağı, badem ve unun karışımıyla Osmanlının geleneksel bir kurabiyesi olan Kavala, kendisine has hoş kokusu ve lezzetine kavuştu."



Tereyağı kullanılarak üretilen Kavala kurabiyelerinin müşterilerin talebini artırdığını ifade eden Meriç, "Margarinle üretim yaptığımız zamanlarda ayda 500-600 kilo kurabiye satışımız oluyordu. Tereyağıyla üretime başladıktan sonra bu rakam bin 500 kilo ile 2 ton arasında değişti. Bazı zamanlarda bu rakam 3 tona kadar çıkıyor" dedi.







"Çin'de üretim yapmam için teklif aldım"



Tereyağlı Kavala kurabiyesine Arap ülkeleri ve Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok yerinden yoğun ilgi olduğunu aktaran Meriç, saray mutfağı tarifinin Kavala kurabiyesi ihracatını artırdığını kaydetti.Uzak Doğu ülkelerinden de müşterileri olduğunu aktaran Meriç, "Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden tereyağlı Kavala kurabiyesine yoğun ilgi var.



Daha öncesinde kendilerine margarinli ve tereyağlı olmak üzere numuneler gönderdiğim Çin ve Japonya'nın tercihi tereyağlı kurabiyelerden yana oldu. 'Biz margarinli Kavala kurabiyesi istemiyoruz' dediler. Tereyağlı olan Kavala numunelerinden çokça sipariş verdiler. Özellikle Çin'de üretim yapmam için orada bir fabrika açmam yönünde teklifler aldım. Bu yönde de görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.