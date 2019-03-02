Bulgaristan Milli Günü nedeniyle Bulgaristan İstanbul Konsolosluğu'nda bir resepsiyon düzenlendi.Resepsiyonda yapmış olduğu konuşmasında Bulgaristan'ın binlerce yıllık tarih, kültür ve derneklerin ülkesi olduğunu belirten,, “Bugünün anlamı birleşmek ve arınmaktır. ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ sloganı sadece Bulgaristan için değil tüm Avrupa için geçerlidir” dedi.Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki resepsiyona Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Nayenski, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, akademisyenler, gazeteciler, Kanalekonomi ve Gazeteekonomi Kurucu ortaklarından Mehmet Gözcü, Süzer Holding Onursal Başkanı Mustafa Süzer, Ceynak Lojetsik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin, Erdem, Goldmaster Yönetim Kurulu Başkanı Cen Bora, Prim Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Büyükdağ, Tepplast Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Teber, Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Marmara Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Ortak Yaşam Vakfı Başkanı Yusuf Doğan, Enosad Başkanı Hüseyin Halıcı, tiyatro ve oyuncu Betül Arım, Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi Belma Yağmur, Kanalekonmi ve Gezetekonomi Ailesinden Ayşen Laçinel, Serpin Alparslan, Sevket Gasgar, İş insansanları Mustafa Sezan, Seven Yılmaztürk, Yımaz Gözcü, Bilgin Akbil, Binali Keleş, Erol Aslan , Elif Rahvacı, çevre danışmanı Aynur Acar’ ın yanı sıra çok sayıda diplomat katıldı.