Bunları yapmadan yazlığa ve tatile gitmeyin

Kale Kilit tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları” araştırması sonuçları, evlerde güvenliğin çelik kapılara ve kilitlere emanet edildiğini gösterse de, Türkiye’nin yüzde 38’i evden çıkarken kapısını kilitlemiyor. Bu durum da hırsızlara açık davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla yazlığa gitmeden önce mutlaka kapınızı kilitlediğinizden emin olun. Çünkü kilitlenmeyen kapı kapalı değildir ve hırsızlara açık davetiye çıkartır.

Cep telefonlarınızı günceller gibi güvenlik sistemlerinizi de güncelleyin

Silindirin ve kapının güvenlik seviyesinin yüksek olması, kötü niyetli girişimlerde en sık kullanılan iki yöntem olan silindiri kırmak ve kapıyı gerdirerek açmak gibi girişimleri önlemek açısından son derece önemli. Nasıl ki cep telefonlarımızı yeni teknoloji ile sık sık güncelliyorsak; güvenliğimizin en önemli araçları olan kilit, silindir ve çelik kapılarımızı da güvenlik seviyesi daha yüksek yeni teknolojik ürünlerle güncellememiz gerekiyor.

Evinizi telefondan izleyebildiğiniz güvenlik sistemlerini tercih edin

Yeni nesil güvenlik sistemleri akıllı telefonlar ve web üzerinden 7/24, hem geriye dönük hem de canlı izleme olanağı sunuyor. Böylece siz evden uzaktayken bile koruma sağlıyor. Bu sistemler, yüksek çözünürlüklü ve full HD kalitedeki kayıt özellikleri sayesinde, gereksinim duyulduğunda yüzlerin ve plakaların net bir şekilde belirlenmesine imkân veriyor. Bu teknolojiden faydalanmak için dijital alt yapı ile desteklenen güvenlik sistemlerini tercih edin ve hırsızlardan bir adım öne geçin.

Tam kapsamlı güvenlik sistemlerine odaklanın

Hırsızlar da alınan önlemleri keşfederek, yöntemlerini sürekli geliştiriyor. Dolayısıyla yazlığa giderken sadece yukarıda sayılan geleneksel önlemleri almak, aslında yeterli olmuyor. Gelişmiş teknolojik altyapıya sahip elektronik güvenlik sistemleri hırsızlıktan su baskınına, yangından gaz kaçağına kadar geniş bir alanda önlem almayı mümkün kılıyor. Salgın dönemine özel olarak alınan geniş kapsamlı hijyen önlemleri doğrultusunda keşif hizmeti sunan ekipler, mekanın ihtiyaç ve güvenlik açıklarını tespit ediyor. Alarm izleme merkezi alarmın çeşidine göre, polis ya da itfaiye gibi ilgili birimlerin evinize yönlendirilmesini sağlıyor.

Kale Endüstri Holding

Kale Endüstri Holding 1953 yılında temelleri atılmış, 1979’da İstanbul Güngören’deki üretim tesisleri ile atağa kalkmış, 1988 yılında tüm şirketlerini Holding çatısı altında toplamış, dev yatırımları ile büyümeye devam eden bir kuruluştur. Bugün, Kale Endüstri Holding çatısı altında Kale Kilit, Kale Sigorta Acenteliği, Kale Güvenlik Sistemleri, Kale Topkapı Bina İşletme ve Gayrimenkul Geliştirme, Kale Güzelce Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme adı altında hizmet veren 5 ayrı firma bulunmaktadır. Türkiye'nin lider kilit üreticisi Kale Kilit ise, her yıl İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından ihracatta başarılı faaliyetlerin ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde metal eşya kategorisinde 11. kez ipi göğüsleyerek birinci oldu. Kale Kilit katma değerli ürünlerle birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da alanında en çok tercih edilen markalar arasında yer almaktadır.