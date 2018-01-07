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Burada herşey yünden

Tüm dünyada yayılan yün trendinin çok özel bir uygulaması 16 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında Antalya Migros AVM’de görülebilecek.

Burada herşey yünden
Antalya Migros Alışveriş Merkezi, yeni yılda ziyaretçilerine ilgi çekecek bir etkinlik hazırladı. 16 Ocak 2018’ de başlayacak “Yünden Masallar”  sergisinde sımsıcak bir ortam ziyaretçileri bekliyor.
Bir sokak sanatı olarak 2004 yılında Hollanda’da ortaya çıkan Yarn Bombing (Yün Bombası), tüm objelerin yünden motiflerle kaplandığı, grafiti sanatının bir türü olarak biliniyor. Ağaçlar, direkler, banklar, koltuklar, bisikletler, arabalar,  kısacası evdeki ve sokaktaki birçok şey yün motifler ile kaplanıyor.
 
İşte tüm dünyada yayılan bu trendin çok özel bir uygulaması 16 Ocak - 04 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya Migros AVM’de görülebilecek. Etkinlik süresince alışveriş merkezinde ziyaretçileri rengârenk yünlerle bezenmiş ağaçlar karşılayacak.  Her bir objenin örgüye bezendiği bir sokak ve yünden evle AVM içinde masalsı bir atmosfer sunacak bu farklı sergide ziyaretçiler eğlenceli zaman geçirirken aynı zamanda fotoğraf çekimi de yapabilecek. 
Sergi her biri el emeği olarak tasarlanan motiflerin birleşmesi ve renklerin uyumlu birlikteliğiyle adeta görsel bir sanata dönüşüyor.

 
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BU SERGİDE HERŞEY YÜNDENAntalya Migros
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