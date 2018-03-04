Büyük Kulüp'te büyük dayanışma

Dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bugünlerde Türkiye’nin en köklü kurumlarından Büyük Kulüp çok anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Şehit Aileleri Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ŞADDER), Şehit Polis Aileleri Dayanışma Derneği (POLİS Der.) 15 Temmuz Şehitler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Mehmetçik Vakfı’nın katılımıyla gerçekleşen buluşmaya Büyük Kulüp yönetim tam kadro katıldı.

Toplumsal dayanışmanın daha üst noktalara çekilmesi için gerçekleştirilen buluşmada bir değerlendirme yapan Büyük Kulüp Başkanı Gündüz Kaptanoğlu, “İçinde bulunduğumuz günler zor günler. Bu vatan için şehit olanların geride kalanlarına tüm toplum olarak sahip çıkmalıyız. Gazilerimize de öyle. Şu anda askerlerimiz bu vatan için çarpışıyor, zaferlere imza atıyor. Onların yanında olduğumuzu, hep birlikte olduğumuzu dosta düşmana karşı yüksek sesle dile getirmeliyiz” dedi.

Şehit ve gazi çocuklarına burs verilmesi kararı aldıklarını da açıklayan Gündüz Kaptanoğlu şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilendi.

Moral ve dayanışma yemeğine GenelKurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları mesaj gönderdi. Kadıköy Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda emekli Komutan etkinliğe katıldı.









