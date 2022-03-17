Büyükşehir’den ayakkabı sektörüne tam destek

Türkiye’nin ayakkabı ve çanta üretiminde öncü şehri İzmir’de sektörün geleceği şekilleniyor. Benzersiz tasarımları, köklü deneyimi ve geniş ürün yelpazesiyle sektörün en iyilerini buluşturarak verimli iş bağlantıları sağlayan Shoexpo – 48. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı sezonu açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Nobel Expo güç birliğiyle fuarizmir’de düzenlenen fuar; dört gün boyunca Avrupa, Balkanlar, Batı Asya, Birleşik Krallık ve Orta Doğu bölgelerinden toplam 26 ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak.

Büyükşehir’den kobilere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de düzenlenen fuarlarla hem sanayici hem de üreticiyi destekleyerek birlikte kazanmanın önünü açıyor. Bu doğrultuda ayakkabı ve çanta sektörü için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Shoexpo Fuarı’na daha önce katılmamış üretici ve kobilere ihracata yönelik destek verdi. “Kobilerin ihracatla buluşması” isimli proje, 48. Shoexpo Fuarı’nda ilk kez hayata geçirildi. “Ayakkabı, Çanta ve Saraciye” adıyla oluşturulan alanda stant açan küçük üreticilerin ürünleri yabancı ziyaretçiler tarafından fuarın ilk gününden yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Özel tasarım ve üretimlerin sergilendiği alanda küçük üreticiler, ilk toplu siparişlerini aldı. Fuarın ikinci ve üçüncü gününde yoğunlaşan yabancı alıcılar, küçük üreticilerin ihracatla buluşmasında ilk adım olacak.

Kadınların el emeği, yurt dışı pazarına çıkacak

Derinin her halini üreten Thea markasının kurucu ve tasarımcısı Nilay İşcan, gerçek birer el emeği olan ürünlerinin fuar sayesinde fiziksel olarak dünya alıcılarıyla buluştuğuna değinerek, şunları söyledi:

“Gerçek deri ile ürettiğimiz ürünlerin hepsini elde dikilen ürünlerden yapıyoruz. Bunu yaparken de çalışma imkanı olmayankadınları özellikle üretime entegre etmeye çalışıyoruz. Onlara kendi evlerinde üretme imkanı sağlayarak maddi kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Konak’ta küçük bir atölyemiz var. Üretim sürecinin böyle işlemesi beni çok mutlu ediyor. Kendi markamızın online satışmevcut, aynı zamanda başka markalara üretim desteği de verip onlara koleksiyonlar hazırlıyoruz. Şu ana kadar Amerika ile mikro ihracat bazında ilişkilerimiz oluştu ve koleksiyon çalıştığımız bir marka var orada. Avrupa’da ufak tefek perakende satışlarımız var. Bu fuardan sonra olumlu geri dönüşler olacağına inanıyorum. İlk gün olmasına rağmen standımız boş kalmadı ve yurt dışından müşterilerimiz geldi. Burada birebir iletişimde görüşmek de çok özlediğimiz bir şeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bize bu ihracat kapısını aralamamıza olanak sağladığı için teşekkür ediyorum”.

“Bu müşteri portföyü ile başka yerde bir araya gelmemiz zor”

35 yıllık Kemeraltı esnafı olan Bayram Güler, uzun yıllardır üretim içerisinde olduklarını dile getirerek, “Fuarda olmaktan çok memnunuz. Gayet güzel geçiyor. Uluslararası olmasından dolayı da yurt dışından müşterilerimiz modellerimizi görüp çok memnun kalıyorlar. Biz de bu fuara ilk defa katıldığımız için çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu müşteri portföyü ile başka yerde bir araya gelmemiz çok zor. Kendimizi tanıtabileceğimiz en iyi organizasyon burası. Fuar gerçekten uluslararası bir fuar olmuş. Meslekte olan arkadaşlarıma da fuara katılmaları yönünde tavsiyede bulunacağım. Çünkü özellikle ihracata ağırlık vermemiz gerekiyor. Biz esnaflar olarak yeterince bilgili değiliz. Nereden ne desteği alabileceğimiz konusunda hepimiz bireysel mücadeleler veriyorduk. Dolayısıyla bilgi eksikliğimiz oluyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizlerle birebir temasa geçti ve biz de böyle güzel bir organizasyona katılmış olduk” dedi.

“İzmirli üreticiler için çok daha keyifli günler olacak”

Uzun yıllardan beri Işıkkent’te üretim yapan firma sahibi Fatih Saraçoğlu ise, “Fuara ilk defa katılıyoruz. Fuara katılmak konusunda kararsızdık ama iyi ki katılma kararı vermişiz. Bundan sonra da katılmayı düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve ekibine de bize böyle bir alanda fuara katılma imkânı sağladığı için teşekkürlerimizi sunarız. Sayelerinde yurt dışına açılacağız. İlk günden standımıza gelen ziyaretçi sayısı da hayli yoğundu. Fuar aracılığıyla ihracatımızı arttırmayı amaçlıyoruz. Bütün dünyada global bir değişiklik ve kriz var. Bu durumu İzmirli üreticiler olarak avantaja çevirebiliriz. Ben inanıyorum ki İzmirli üreticiler için çok daha keyifli günler olacak” şeklinde konuştu.