Çalışanlarına şehir yaşamını aratmıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çalışan 35 bin personele, fitness merkezinden müzik atölyesine, bilardo ve langırt salonlarından halı saha ve basketbol sahasına kadar tüm sosyal imkanlar sunuluyor.

Günde 130 bin kişilik yemeğin pişirildiği, 25 bin kişiye çamaşır temizleme hizmetinin sunulduğu, nöbetçi yemekhanelerin, revirlerin, ambulansların bulunduğu inşaat alanında, market, kafeterya ve banka şubeleri de yer alıyor.

Havalimanı inşaatında 13 aydır çalışan işçi Kemal İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok küçük yaşlarından beri çalıştığını, ancak 2015'te işsiz kaldığını söyledi.

İşsiz kaldıktan sonra Van'da uzun süre iş aradığını ancak bulamadığını dile getiren İlhan, iş bulamayınca bir arkadaşı vasıtasıyla havalimanında çalışmak için yönetime başvurduğunu söyledi.



Başvurusu kabul olduktan sonra çok sevindiğini ve hemen İstanbul'a gelerek geçen yılın başında işe başladığını aktaran İlhan, işinden çok memnun olduğunu vurguladı.

İlhan, "Buraya girmeden önce işsizdim. Mahalleden bir arkadaşım vasıtasıyla buraya geldim. 13 aydır buradayım. Temizlik, taşıma gibi işler yapıyorum. Ben buraya geldikten 5 ay sonra ailemi de getirdim. Ayrı kalmadık." dedi.

Daha önce çok farklı işlerde çalıştığını kaydeden İlhan, "Buranın imkanları çok farklı. Televizyon odalarından eğlence yerlerinde kadar bu hizmetleri ilk defa burada görüyorum. Buradan çok memnunum iş imkanım var çünkü. Kimseye el açmıyorum. Aç değilim açıkta değilim." diye konuştu.



İlhan, havalimanı inşaatını üstlenen şirketin kendilerine çok ciddi imkanlar sunduğunu, burada kendilerini şehir merkezinde gibi hissettiklerini belirterek, işçilerin konforuna çok dikkat edildiğini, kendilerinin memnun olması için hizmetlerin üst düzeyde sunulduğunu bildirdi.

Böylesine tarihi bir projenin inşaat aşamalarına şahitlik ettiklerini aktaran İlhan, havalimanı açıldığında ailesiyle buradan Van'a gitmeyi hayal ettiklerini bildirdi.

İlhan, "Hayalim gerçekten burada uçağa binip çocuklarımla memleketime, Van'a gitmek. İnşallah o günleri de görürüz. Böyle güzel bir yerde çalıştığım için çok mutluyum." dedi.



- "Yemeklerde her şeyin en tazesi kullanılıyor"



İGA Havalimanları İnşaatı İdari İşler Müdürü Doğan Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanı inşaatının gece-gündüz demeden 3 vardiya halinde devam ettiğini belirterek, an itibarıyla burada 3 bin 500'ü beyaz yakalı olmak üzere toplamda 35 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Havalimanı inşaatında çalışan işçilere sunulan hizmetlerden bahseden Ayar, inşaatta personele yemek, servis ve kamp hizmetleri verdiklerini aktardı.

Ayar, 1050 kişilik yemek ekibi ile günde 130 bin kişilik yemek çıkardıklarını kaydederek, yemeklerde kullandıkları etten sebzeye, gıdadan yağa kadar her şeyin taze olduğunu, yemek üretiminde Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın üretimine izin verdiği markalı ürünlerin kullanıldığını anlattı.

Yemeklerde kullanılan etlerin bizzat üstlenici firmanın ekipleri tarafından yerinde denetlendiğini dile getiren Ayar, yoğurdun mayasına bile bakıldığını, her ürün grubundan 2-3 ayrı tedarikçi firmanın bulunduğunu bildirdi.

Ayar, "40 kişilik bir menü ekibimiz var. Bu ekipte doktor, veteriner, çevre ve gıda mühendisleri, kimyager, işçi temsilcileri ve diyetisyen var. Onların ortak kararları ile üretime uygun olan yemekler işçiye sunuluyor. 350 kritik noktada da gıda mühendisleri ve hijyen ekipleri ile denetim yapılıyor. Ayrıca bağımsız denetim kurumlarıyla çalışıyoruz." dedi.

İnşaatta çalışan 35 bin kişinin 26 bininin burada konakladığını aktaran Ayar, günde 130 bin kişiye yetecek kadar 5 öğün yemek çıktığını, çalışma sahalarında nöbetçi yemekhanenin bile bulunduğunu, acil ihtiyaçlara göre yemek dağıtımı yapıldığını bildirdi.



- "Kuru temizleme ve çamaşır yıkama hizmeti sunuyoruz"



Ayar, günlük 25 bin kişiye çamaşırhane hizmeti sunduklarını belirterek, çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmetinden memnuniyetin üst düzeyde olduğunu bildirdi.

İşçilerin, kendilerine verdikleri fileler içinde elbiseleri çamaşırhaneye getirdiklerini dile getiren Ayar, onların kayıt altına alındığını, temizlenen ve yıkanan elbiselerin kendilerine söylenen zamanda onlara geri verildiğini söyledi.

Ayar, "1050 kişilik yemek ekibimiz var. 725 temizlik personeli var. Yemekhanelerimizde, lokallerimizde, kamplarımızda ve diğer alanlarda 7 gün 24 saat temizlik hizmeti sunuluyor." diye konuştu.



- "Müzik atölyesinden fitness merkezine, bilardodan halı sahaya her şey mevcut"



Ayar, "Çalışanlarımız için sosyal alanlarımız, halı sahalarımız, fitness merkezimiz, müzik atölyemiz, bilardo ve langırt saldnumuz, yazlık sinemamız, basketbol sahamız, kütüphanemiz, televizyon izlenebilen oyun salonlarımız var. Hobi grupları da bulunuyor. Personelimize bu hizmetlerin hepsi ücretsiz sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Kısa süre içerisinde kışlık sinemanın da hizmete açılacağını dile getiren Ayar, ayrıca Spor Toto Süper Lig maçlarını da isteyen personelin izleyebildiğini aktardı. Ayar, halı saha turnuvası düzenleyeceklerini, personelin 80 civarı takım çıkardığını, yaklaşık 3 ay sürecek turnuvanın ardından şampiyonlar ligi finali tadında kutlama yapılacağını anlattı.

Ayar, havalimanı inşaatında zaman zaman şenlik de yaptıklarını kaydederek, ünlü sanatçıların bu etkinliklerde sahneye çıktığını bildirdi.

Canlı müzik dinletileri de yapıldığını dile getiren Ayar, ayrıca personelin kendi arasında kurduğu müzik grubunun bulunduğunu, onların da küçük konserler vereceğini vurguladı.



- Mevlidhandan doktora kadar yok yok...



Ayar, havalimanı inşaatında 8 büyük mescit bulunduğunu belirterek, hepsinin din görevlisinin bulunduğunu, dini gün ve gecelerde özel ilahi sanatçısı ve mevlidhan getirdiklerini söyledi.

İnşaat alanının 7 noktasında biri tam teşekküllü olmak üzere revir bulunduğunu ve 6 ambulansa sahip olduklarını ifade eden Ayar, 60'ı doktor olmak üzere 200 sağlık personeli istihdam ettiklerini aktardı.

Öte yandan havalimanı inşaatında market, kafeterya ve lokallerin de bulunduğunu dile getiren Ayar, sadece buraların özel işletmeciler tarafından işletildiğini bildirdi.

Ayar, işçilerin kamplardan çalışma sahalarına, çalışma alanlarından da yemekhane ve konaklama alanlarına rahat gidip gelmeleri için 800 servis aracı bulunduğunu aktaran ayar, bu servis araçlarının en eskisinin 5 yıllık olduğunu, düzenli bakımlarının yapıldığını, konforu üst seviyede tuttuklarını bildirdi.



- "Tüm ihtiyaçlar buradan giderilebiliyor"



Ayar, "7 gün 24 saat sıcak suyumuz var. Özel çamaşır odalarımız var. A+ hastanelerde kullanılan kimyasallarla burada temizlik yapılıyor. Bizim için hijyen çok önemli. Hem yatakhanelerde, hem çalışma sahasında hem de diğer alanlarda hijyen birincil önceliğimiz." dedi.

Burada bankaların şubelerinin ve ATM'lerinin de bulunduğuna dikkati çeken Ayar, ayrıca PTT'nin de haftanın belirli günlerinde mobil şube kurduğunu aktardı.

Ayar, İETT'nin şehir merkezine otobüs hizmeti olduğunu kaydederek, "Havalimanı inşaatında çalışanlar şehri görme isteği dışında tüm ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyor. Sporunu yapabiliyor, arkadaşları ile sohbet edeceği mekanlara ulaşabiliyor. Zamanını çok iyi şekilde değerlendirebileceği fırsatlara sahip. Hem zorunlu hem sosyal tüm ihtiyaçları burada karşılayabiliyoruz." dedi.