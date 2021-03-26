Çamsan Ordu, Kolçam’a Ortak Oldu

Çamsan Ordu, bu yeni yatırımı ile ürün çeşitliliğini artırarak, Türkiye, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinin delikli yonga levha ihtiyaçlarına da cevap vermeyi hedefliyor. Sektörde çok büyük bir ihtiyaç haline gelen, delikli yonga levha üretimini modern tesislerinde yapan Kolçam, bu alanda tek.

Mutfak dolapları, yatak odaları, banyo dolapları, TV üniteleri gibi çok çeşitli alanlarda kullanılan delikli yonga levha, üst düzey ses ve ısı yalıtımı sağladığı için enerji tasarrufu ile aile bütçesine katkı sağlayan bir malzeme olması sebebiyle sektörde çok önemli bir yere sahip.

Teknoloji odaklı, yenilikçi çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Çamsan Ordu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Poyraz, sözlerine şunları ekledi:

“Türkiye'de ilk ve tek Ekstrüzyon Pres Sistemi ile seri üretim çözümler üretebilen Kolçam ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık ile çok daha geniş bir yelpazede sektördeki üreticilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebileceğiz. Bu ortaklık, bölgesel ve küresel ölçekte pazar payımızı artırma stratejimizin bir parçası, Kolçam’ın Çamsan Ordu’nun portföyüne katılmasının, her iki markanın da değerini arttıracağına inanıyorum. Bu yatırım, her iki markanın da büyüme stratejisini destekleyecek ve rekabet gücünü artıracak.”

Hakkında:

Çamsan Ordu A.Ş, 1984 yılında Türkiye ve Asya’nın ilk, Avrupa’nın 5. MDF üretim tesisi olarak üretime başladıktan sonra 1993 yılında ürün çeşitliliğini artırmak ve piyasaya katma değerli ürün sunmak amacıyla Türkiye’de ilk MDF Lam ürününü üreten firma olmuştur. İki yıl sonra açtığı yeni MDF tesisiyle kapasitesini iki katına çıkaran Çamsan Ordu A.Ş.,1997 yılında ise Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk laminat parke üretimini gerçekleştirmiştir. Çamsan Ordu A.Ş. ayrıca hammaddede dışa bağımlılığı azaltmak ve önemli gelir kalemlerinden olan tutkal ihtiyacını karşılamak üzere kimya tesisleri yatırımını yapmış ve 2000 yılında tesis devreye alınmıştır.