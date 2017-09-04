Çatıdan başlayan yeniliklere cepheden bakacaklar



İstanbul’da Yapı-Endüstri Merkezi’nde (YEM) 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı’nın ana teması; çevreci, verimli ve sürdürülebilir yapısı nedeniyle dünya gündeminde giderek önem kazanan ‘Enerji Etkin, Ekolojik Çatı ve Cephe Sistemleri’ olacak.

Dünya genelinde enerji verimliliği sağlayan, ekolojik çatı ve cephe uygulamaları hızla artarken, konferansa katılan şirketler bu konudaki çarpıcı yeniliklerini kamuoyuyla paylaşacak. Şirketler, akademisyenler, tasarımcılar ve öğrencilerin şimdiden yoğun ilgi gösterdiği 9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, sektörün inovatif vitrinine dönüşecek.

“Şirketler, yeniliklerini paylaşma imkanı bulacak”

ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu, çatı ve cephe sektörlerindeki inovatif gelişmelere ışık tutan sempozyumun artık konferansa dönüşmesini çok önemsediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Çatı ve cephe uygulamaları konusundaki devrim niteliğindeki gelişmeler, yeni teknolojiler ve standartların paylaşıldığı sempozyum, artık çok daha etkin bir buluşmaya dönüşüyor. Daha yaşanabilir bir dünya için enerjinin verimli kullanılması ve ekolojiyi gözeten uygulamaların gerekliliğini artık herkes kabul ediyor. Çatı ve cephe sektörü, bu konuda örnek olacak teknoloji ve tasarımları hayata geçiriyor. 9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı’nda, bu alandaki yeni teknoloji ve uygulamaları, saygın akademisyenlerimizin katılımıyla ele alacağız. Konferansın, katılımcıları ve kapsamlı içeriği ile bir referans niteliği de taşıyacağına inanıyorum. Tüm şirketleri, yeniliklerini paylaşmak için bu platformu kaçırmamaya davet ediyorum.”

Sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler buluşacak

9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı’nın gündeminde, çatı ve cephe sistemlerinin araştırma, geliştirme, tasarım, yapım, kullanım ve dönüştürme süreçlerinde konsept, malzeme ile teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış çalışmalar yer alıyor. Konferans, iki gün boyunca sektör temsilcileri, akademisyenler, tasarımcılar, mimarlık öğrencileri ve diğer paydaşları buluşturacak. Konferansta dünyada geçerli teknoloji ve standartlara ulaşarak, yenilerini belirlemek için işbirliği olanakları da geliştiriliyor.

