Celal Toprak sizi Pembe Hanım Konağı’na davet ediyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı olarak önemli başarılara imza atan Celal Toprak bu defa başkanlığını yaptığı YAPDER’in önderliğinde 'Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak' başlığı ile önemli bir proje ortaya koydu.



Proje ile Perşembe’de rotalar çıkarıldı, kadınların üretime katılmaları için eğitimler yapıldı ve en önemlisi Pembe Hanım Konağı gibi çok önemli bir eser ortaya çıkarıldı. Eski bir Vona evi onarıldı ve aslına sadık kalarak hizmete açıldı. Artık Perşembe’nin turizm için bir örneği var.



Eski evleri böyle yaparak turizm geliştirilebilir. Ve şimdi bir başka önemli bilgiyi sizlerle paylaşıyorum Celal Toprak ve arkadaşları bu yıl bu konağı gazetecilerin ve sivil toplum örgütü üyelerinin kullanımına açtı. Şu anda beş adası bulunan konak tanıtım amaçlı bu yıl sizlerin ücretsiz kullanımına sunuldu.



Enfes Perşembe mutfağı ve rotaları kullanarak çok güzel bir tatil için pembe Hanım Konağı ve Perşembe sizi bekliyor. Hadi durmayın… Yapacağınız şey Pembe Hanım Konağı’ndan Havva Hanım’ı aramak…



Havva Hanım'a 0 533 323 87 40 GSM numarasından ulaşabilirsiniz.



Demet Kalendergil



