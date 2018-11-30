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Cemevi Maltepe’de 4 yıl önce ibadethane kabul edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 2014 yılında cemevlerinin ibadethane olduğuna ilişkin verdiği kararın ardından, Cem Vakfı’nın açtığı davada Yargıtay, cemevlerinin ibadethane olduğuna, tıpkı diğer ibadethaneler gibi elektrik faturalarının da devlet tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.

Cemevi Maltepe’de 4 yıl önce ibadethane kabul edildi
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Türkiye’de ilk kez 2014 yılında, Maltepe Belediyesi tarafından kabul edilen cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi kararının ardından şimdi de Yargıtay “cemevleri ibadethanedir” dedi. Yargıtay’ın cemevlerinin elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması kararı, 4 yıldır Maltepe Belediyesi tarafından ilçede uygulanıyor.

Yargıtay, cemevlerine elektrik parası ödemedikleri için icra gönderen BEDAŞ'ı haksız buldu ve 'cemevleri ibadethanedir' kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 2014 yılında cemevlerinin ibadethane olduğuna ilişkin verdiği kararın ardından, Cem Vakfı’nın açtığı davada Yargıtay, cemevlerinin ibadethane olduğuna, tıpkı diğer ibadethaneler gibi elektrik faturalarının da devlet tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti. Türkiye’de ilk kez Maltepe Belediyesi, 2014 yılında belediye meclisinde aldığı kararla cemevlerini ibadethane olarak tanımış, Maltepe Kaymakamlığı ise  ‘uygulamanın birlik ve beraberliği ortadan kaldıracağı ve ibadethane kararının sosyal hayatta telafisi mümkün olmayacak ayrışmalara neden olacağı’ gerekçesiyle, belediyeye dava açmıştı.

“72 MİLLETE AYNI NAZARDA BAKIYORUZ”

4 yıl önce attıkları adımın, Yargıtay’ın kararıyla desteklendiğine vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’de göreve geldiğimiz günden bu yana kim neye inanırsa inansın, hangi görüşten olursa olsun, herkes bir arada kardeşçe yaşayabilsin, herkes özgürce ibadetinin gereklerini yerine getirebilsin diye büyük çaba harcıyoruz. 2014 yılında aldığımız cemevlerinin ibadethane statüsünde değerlendirilmesi kararı önce AİHM tarafından, şimdi de Yargıtay tarafından destek gördü. Gururla söyleyebilirim ki bu kararımıza tüm engellemelere rağmen, Maltepe halkı da sahip çıktı destek verdi. Biz 72 millete aynı nazarda bakıyoruz. Toplumsal barış ve inanç özgürlüğü adına 4 yıl önce aldığımız bu kararın, ne kadar doğru ve hukuk zemininde olduğunu bugün Yargıtay’ın kararıyla bir kez daha gördük. Koşullar ne olursa olsun, doğru bildiğimiz yolda halkımızın huzuru için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
 

 

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CemeviMaltepeYargıtay’ın “cemevleri Ibadethanedir” Kararını
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