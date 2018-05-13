Central Parka rakip geliyor

Türkiye'nin en büyük arkeopark projesinin konuşulduğu "Bütün Yollar Avcılar'dan Geçer" başlıklı Uluslararası Avcılar Sempozyumu’nun bilgileri kitap haline getirildi. Kitabın tanıtım toplantısında Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli akademisyen, tarihçi, çevre bilimciler, STK’lar ve medya mensuplarına "Bathonea Arkeopark" projesinin yapılacağı yeri gösterdi ve dev proje hakkında bilgi verdi.

Başkan Handan Toprak Benli hayata geçtiğinde dünyanın en büyük park projelerinden biri olacağını söylediği çalışma ile ilgili şu bilgileri verdi:

. Bathonea Arkeopark ile tarihi ve doğayı koruyarak Avcıların, İstanbul’un nefes alacağı bir projeyi hayata geçireceğiz.

. Öyle bir park yapacağız ki içinde yürüyüş yolları yer alacak. Burası müze gibi attığınız her adımda tarih var. Yürürken tarihle birlikte olacak herkes.

. Korurken ekonomiye de önem veriyoruz. Bu alanı bütün dünyaya açacağız. Böylece turizm konusunda önemli bir adamı atılmış olacak.

. Bathonea Arkeopark sayesinde İstanbul’a gelen turistin kalış süresini bir gün daha uzatacağız. Bu alanda yapılacak etkinlikler sayesinde 100 bin iş insana iş yaratacağız.



CAZİBE MERKEZİ BATHONEA ARKEOPARK

Toplam 400 hektarı kapsayan projenin adı Bathonea Arkeopark. Arkeopark projesi 14 ana bölümden, içinde ören yeri, arkeoloji müzesi, araştırma merkezi, çocuk kazı parkı, botanik park, kuş gözlem merkezi, dinlenme alanı piknik alanı, yürüyüş alanı, koşu parkuru ve bisiklet pisti, spor faaliyetleri alanı, binicilik alanı, festival ve konser alanı, organizasyon alanı ve ulaşım transfer merkezlerinden oluşacak. Kanal İstanbul projesinin Avcılar güzergahından geçmesiyle birlikte İstanbul’un yeni tarihi yarım adası ve boğazı olacak olan bölgeye, 400 hektarlık alana dev bir şehir parkı projesi olacak olması bu projeyi cazibe merkezi haline getiriyor.



İSTANBUL’UN CENTRAL PARKI OLACAK

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, sempozyumda “Bathonea Arkeopark" projesi sadece Avcılar’ın değil, İstanbul’un en büyük park projesi olduğunu ilişkin görüşlerin gündeme geldiğini belirterek, “Çağlar boyunca birçok kavme ev sahipliği yapan ve coğrafi konumu ile medeniyetleri birbirine bağlayıp, bir köprü görevi gören Avcılarımızın dününü ve bugününü değerli bilim insanlarımızla birlikte konuştuk. Kara yolundan Asya’dan Avrupa’ya gitmek isteyenler Avcılar’dan geçmek durumundadır. Sadece insanlar değil göçmen kuşlar da Avcılar’dan geçiyor. Biz yol üstündeyiz. Birçok Medeniyetin köprüsüyüz. Dolayısıyla Avcılar’ı anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Avcılar’ın Küçükçekmece göl kıyısında kalan bölgeye arkeolojik ve doğal sit alanını koruma amaçlı imar planıyla birlikte 400 hektar olmak üzere, İstanbul’un Central Parkı olacak ‘’Bathonea Arkeopark’’ Projesini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Uzun zamandan beri bu proje üstünde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sonunda Bathonea Arkeopark kitabını da tamamladık” dedi.

Uluslararası Avcılar Sempozyumu’nda Avcılar’ın geçmişi, bugünü ve yarını, tarihi ve medeniyeti, demografik durumu, arkeolojik yapısı, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve birçok özelliğinin konu edildiği söyleyen Handan Toprak Benli bütün bu bilgilerin ayrıntıları ile kitapta yer aldığını hatırlattı.

Sempozyum, ilçenin kültürel zenginliği açısından birçok konuya ışık tutacak olması bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Handan Toprak Benli, “Birçok katılımcının yer aldığı sempozyum geniş çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Bu bilgileri yani Bathonea Arkeopark projesinin bütün ayrıntılarının yer aldığı kitabı paylaşıyoruz. Ayrıca projenin yapılacağı yeri de hep birlikte görmüş olduk” dedi.







