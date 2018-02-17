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Çeşme Alaçatı'ya havalimanının ihalesi yapılıyor

- Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi 20 Nisan'da yapılacak

Çeşme Alaçatı'ya havalimanının ihalesi yapılıyor

ANKARA (AA) - Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çeşme Alaçatı Havalimanı, yap-işlet-devret modeli kapsamında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek.
Söz konusu ihale 20 Nisan 2018'de yapılacak. İhale dosya bedeli 5 bin lira, geçici teminat tutarı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
DHMİÇeşme Alaçatı Havalimanı
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