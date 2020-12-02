Çevre için adım attılar yeşil nokta ödülünü hak ettiler

ÇEVKO Vakfı tarafından sürdürülebilir gelişmemize katkılarıyla öne çıkan ve Türkiye'de Yeşil Nokta markasını kullanan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, 1 Aralık 2020 dijital ortamda günü gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Yeşil Nokta Ödülleri, 1 Aralık 2020, Pandemi tedbirleri gereği dijital ortamda gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

ÇEVKO Vakfı’nın, Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede, 540 milyon tüketiciyi kapsayan Yeşil Nokta markasının, genişletilmiş üretici sorumluluğu modelinin en başarılı uygulama örnekleri arasında yer aldığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Yeşil Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin sorumluluğa gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarında, belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirirken; aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

ÇEVKO Vakfı’nın sahip olduğu bilgi birikimi, yurt içi ve yurt dışı ilişkileri, deneyimli insan kaynağı, özel sektör - kamu ve yerel yönetimler - akademik kurumlar ve toplumsal iş birlikleriyle, Türkiye’de sürdürülebilir geri kazanım sürecinin geliştirilmesi, sıfır atık vizyonunun yaygınlaşması, döngüsel ekonomi kavramının uygulamaya geçirilmesi konularına katkı sağladığını ifade eden Mete İmer: “Salgın süreci bizlere, göz ardı edilen risklerin beklenmedik bir anda yaşamı tüm yönleri ile nasıl etkileyebileceğini gösterdi. COVID 19 karşımıza ani bir tehdit olarak çıktı; ancak bu tehdidin öncesinde de var olan, dünya ve insan açısından kronik risk oluşturan başka önemli riskleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu risklerden en önemlisi iklim krizidir. İklim krizi ile savaşımda bireylere, kamu otoritelerine, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor.

Dünyanın karşı karşıya olduğu diğer bir önemli risk, nüfus artışı ve sınırlı kaynaklar nedeniyle sürdürülebilir kalkınmanın nasıl sağlanacağıdır. Bu konuda yeni bir iş yapma modeli olarak döngüsel ekonomi bir çözüm önerisi sunuyor. İşte bu gerekçelerle, 1991 yılında ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle; çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yola çıkan ÇEVKO Vakfı, son yıllarda, iklim krizi ve döngüsel ekonomiye geçişe odaklanmış durumda.” dedi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Ödülleri töreninde, 3 farklı kategoride 8 sanayi kuruluşu Yeşil Nokta Sanayi Ödülüne, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde 3 sanayi kuruluşu da Yeşil Nokta Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Yeşil Nokta Sanayi Ödülü Kazanan Kuruluşlar

Danone Hayat İçecek ve Gıda Sanayi “HAYAT Çevre Dostu Şişe” projesi, Korozo Ambalaj Sanayi “KORORCY Geri Dönüştürülebilir Ambalajlar” Projesi ve Mondi Tire Kutsan “Eco Pizza Box” Projesi ile Ambalajda Önleme Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Sanayi Ödülü kazandılar.

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Sanayi Ödülü kazanan kuruluşlar, “Sıfır Atık Projesi” ile Bayer Türk Kimya Sanayi, “PEPSİCO Sürdürülebilir Atık Yönetim Sistemi ve Su Geri Kazanımı” Projesi ile Pepsi Cola, “Sıfır Atık ve Tek Kullanımlık Plastik Süreci” Projesi ile TAT Gıda Sanayi oldu.

Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri bir diğer son kategorisi olan Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına kategorisinde ise, “Yarının Suyu” Projesi Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri ve “Sıfır Atık Eğitim Programı” projesi ile Tetra Pak Yeşil Nokta Sanayi Ödülü kazandılar.

Yeşil Nokta Teşvik Ödülü Kazanan Kuruluşlar

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Teşvik Ödülü alan kuruluşlar ise şöyle sıralandı: Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. “Sürdürülebilir Sıfır Atık Yönetimi” Projesi, Anadolu Efes “Anadolu Efes Adana Bira Üretim Tesisi Sıfır Atık” Projesi ve Polisan Kansai Boya “Atık Azaltım” Projesi.

Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün büyüyen ve güçlenen Yeşil Nokta ailesi üyelerinin çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmayı hedefliyor. Ödül sürecine katılan ve belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirmek ve aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmek ve teşvik etmek de ödüllerin hedefleri arasında yer alıyor.

Yarışmanın jürisi, ARUCAD Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi - Çevre Bilimleri Enstitüsü, ÇEVKO – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, EGD - Ekonomi Gazetecileri Derneği, İSO - İstanbul Sanayi Odası, Çevre ve Enerji Şube Müdürlüğü, SKD – İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ambalaj Meclisi kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor.

ÇEVKO Vakfı Hakkında

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. Kendi alanının ilk kuruluşu ve öncüsü olan ÇEVKO, sektörlerin geri dönüşüm yükümlüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım konularında toplumsal farkındalık ve bilincin artırılmasına yönelik çalışmalara da ağırlık vermektedir. 2003 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine katılmıştır.

Yeşil Nokta Hakkında

Yeşil Nokta ilk olarak 1990 / 1991 yıllarında Almanya’da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır.

Kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1995 yılında “Packaging Recovery Organization Europe – PRO Europe” kurulmuştur. PRO Europe, kar amacı gütmeksizin, bu ülkelerin geri kazanım sistemlerine, her ülkeden bir sistem olmak üzere, Yeşil Nokta lisansı kullanım hakkını vermektedir. Yeşil Nokta; sanayi sorumluluğu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde yer alan “Yeşil Nokta” işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yeri getirdiği anlamına gelmektedir.

ÇEVKO Vakfı, 2003 yılında PRO-Europe’la yaptığı sözleşme ile uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde etmiştir. ÇEVKO, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı ülkemizde de kullanmak isteyen piyasaya sürenlerle alt lisans sözleşmesi yaparak kullandırmaktadır.

Yeşil Nokta;

Çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerlidir,

150.000’den fazla kuruluş ambalajları üzerinde Yeşil Nokta markasını kullanmaktadır,

Kullanıldığı ambalaj miktarı yıllık olarak 400 milyar adede ulaşmıştır,

Yaklaşık 540 milyon tüketiciyi kapsayan bir sistemi ifade etmektedir,

140’dan fazla ülkede tescilli bir markadır.