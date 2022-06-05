Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
3 ödül birden aldı
3 ödül birden aldı
Şimdi Türkiye’de
Şimdi Türkiye’de
Kiraya yeni düzen
Kira artışlarına düzenleme
Çevre için öncü adım
Çevre için öncü adım
Geleceğe yön veriyor
Geleceğe yön veriyor

Çevre için gelin birlikte çalışalım

Bugüne kadar çevreye ile ilgili çok önemli çalışmalar imza attıklarını belirten YAPDER Başkan Yardımcısı Oylum Tala, “Çevrevilik artık bir hobi değil yaşam biçimi olmalı. Bu konuda gelin birlikte çalışalım” çağrısı yaptı.

Çevre için gelin birlikte çalışalım

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) Başkan Yardımcısı Oylum Tala 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada “çevre ile ilgilenmek, çevreci olmak artık bir hobi değil, bir yaşam bizimi olmalı” dedi.

YAPDER’in yıllardır Küresel Isınma Kurultayı’na tam destek verdiğini, kurultay komitesi içinde yer aldığını belirterek, “Sadece bu değil Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu da YAPDER bünyesinde kuruldu. Çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği’ne (ÇEVDO- DER) kardeş kuruluş olarak tam destek veriyoruz. Doğaya ve çevreye yönelik her olumlu adımın yanında olduk olmaya devem edeceğiz” diye konuştu ve şöyle devam eti:

“Pandemi gösterdi ki dünya hepimizin evi. Herhangi bir yerdeki sorun hepimizi kapsıyor. Bu yüzden sürdürülebilirlik çok önemli. Bu yüzden yeşil ekonomi hepimizin sorunu. YAPDER yeşil ekonomi desteklemeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalar için adım atacağız. Unutmamalıyız ki soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler ve gezegenimizi yaşanabilir kılan iklim, doğadan ve çevreden geliyor. Daha güzel bir dünya için herkesin atacağı adım vardır. Konuyla ilgili yaptığımız çalışmalar herkese açık, herkesi bekliyoruz.”

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Çevre Doğa Ve Tarihi Dokuyu Koruma DerneğiÇEVDO- DERÇevre Için Gelin Birlikte çalışalımYAPDEROylum TalaZevre GünüÇevre Günüçevre
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1