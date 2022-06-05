Çevre için gelin birlikte çalışalım

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) Başkan Yardımcısı Oylum Tala 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada “çevre ile ilgilenmek, çevreci olmak artık bir hobi değil, bir yaşam bizimi olmalı” dedi.

YAPDER’in yıllardır Küresel Isınma Kurultayı’na tam destek verdiğini, kurultay komitesi içinde yer aldığını belirterek, “Sadece bu değil Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu da YAPDER bünyesinde kuruldu. Çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği’ne (ÇEVDO- DER) kardeş kuruluş olarak tam destek veriyoruz. Doğaya ve çevreye yönelik her olumlu adımın yanında olduk olmaya devem edeceğiz” diye konuştu ve şöyle devam eti:

“Pandemi gösterdi ki dünya hepimizin evi. Herhangi bir yerdeki sorun hepimizi kapsıyor. Bu yüzden sürdürülebilirlik çok önemli. Bu yüzden yeşil ekonomi hepimizin sorunu. YAPDER yeşil ekonomi desteklemeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalar için adım atacağız. Unutmamalıyız ki soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler ve gezegenimizi yaşanabilir kılan iklim, doğadan ve çevreden geliyor. Daha güzel bir dünya için herkesin atacağı adım vardır. Konuyla ilgili yaptığımız çalışmalar herkese açık, herkesi bekliyoruz.”