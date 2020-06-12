Çevre için yaptıklarını rakamla anlattılar

Ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda Türkiye’nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu ÇEVKO Vakfı, çevrenin korunmasına, toplumsal gelişmeye ve ekonomiye katkı yapmayı sürdürüyor. 1991 yılında hayata geçen ve 2005 yılında alanında yetkilendirilmiş kuruluş olarak ilan edilen ÇEVKO Vakfı, ülkemizde sürdürülebilir geri dönüşüm sistemi için öncülük görevi üstleniyor ve sanayinin yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı oluyor. ÇEVKO Vakfı, 2019 yılı faaliyetleriyle yarım milyon tonun üzerinde, 563 bin 554 ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü belgeledi.

İş dünyası, kamu yönetimi, yerel yönetimler, tüketiciler ve medyanın katkı ve katılımları ile meydana gelen sürdürülebilir bir geri dönüşüm sistemi, sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyor. 1991 yılında kurulan ve 2005 yılında alanındaki ilk yetkilendirilmiş kuruluş olarak ilan edilen ÇEVKO Vakfı, bu konuda uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiriyor. ÇEVKO Vakfı, ülkemizde kurucusu olduğu sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için çalışmalarına 29 yıldır artan bir ivmeyle devam ediyor.

Vakfın 2019 yılı çalışmalarını değerlendiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “2019 yılı faaliyetlerimizle yarım milyon tonun üzerinde, 563 bin 554 ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü belgelemiş durumdayız. ÇEVKO Vakfı olarak 2019’da Türkiye genelinde 145 belediye ile iş birliği içerisinde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla iç mekanlara ve dışarıdaki ortak alanlara yerleştirilmesi için 170 bine yakın ambalaj atığı kumbarası sevk ettik” şeklinde konuştu.

Sera Gazı Emisyonlarında Azalma Sağlandı

Mete İmer, ÇEVKO Vakfı’nın ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüşümü ile ilgili gerçekleştirdiği yetkilendirilmiş kuruluş çalışmalarıyla 2019 yılında engellenen sera gazı salınımının, 321.648 ton CO2 eşdeğerinde hesaplandığını ifade etti. Bu değer ortalama bir otomobilin, dünyanın çevresinde yaklaşık 30.000 kez dönmesiyle çıkaracağı emisyona eşit olarak hesaplanıyor.

Sanayi Yükümlülükleri ile İlgili Düzenlemeler Yürürlükte

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak ambalajlı ürün piyasaya süren 1.800’ü aşkın kuruluşun yükümlülüklerini üstlendiklerini belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde, Malzeme Cinsine Bakılmaksızın 2020 Yılı İçin Toplam Geri Dönüşüm Hedefi Yüzde 55’tir.Buna Ek Olarak Aynı Yönetmelik Kapsamında Malzeme Bazlı Geri Dönüşüm Hedefleri De Yer Almaktadır.2020 Yılı İçin Bu Oranlar, Camda Yüzde 60, Plastikte Yüzde 55, Metalde Yüzde 55, Kağıt/Kartonda Yüzde 60, Ahşapta İse Yüzde 15’dir. Bu Hedefler Sanayi Kuruluşlarına Bir Yıl Önce Piyasaya Sürdükleri Ambalajlı Ürünlerini Bu Oranlarda Toplatarak Geri Dönüştürme Yükümlülüğü Getirmektedir. Piyasaya Ambalajlı Ürün Süren İşletmeler 2020 Yükümlülüklerini Yetkilendirmiş Kuruluş Üzerinden Yerine Getireceklerdir” dedi.

“Geri Dönüşüm, Kapsamlı Bir Alt Yapı Barındıran Bir Toplumsal Kültürdür; Başlangıç Noktası Bireylerdir”

Ülkemizde geri dönüşüm kültürü giderek geliştiğini ifade eden Mete İmer, “Bu konuda on beş yılı aşkın süredir yasal düzenlemeler var ve sanayi sorumluluğu, sanayi yükümlülüğüne dönüşmüş durumda. Kaynağında ayrı toplamaya önem veren belediye sayısı her geçen yıl artıyor. Son birkaç yıldır kamu yönetimi, sıfır atık vizyonu çerçevesinde bu konuya eğiliyor, kamu kurumlarının yanı sıra, önde gelen sanayi kuruluşları sıfır atık alanında önemli adımlar atıyor. Toplum nezdinde de kaynağında ayırma alışkanlığı yerleşiyor” dedi.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm çalışmalarımızda, sürekli dile getirdiğimiz üzere, geri dönüşümün başlangıç noktasını bireyler oluşturur. Kullanılmış ambalaj bir atık değil, çevre, ekonomi ve toplumsal kalkınmaya katkı için bir kaynak, bir güçtür. Günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerin ambalajlarının, geri dönüşüm yolu ile hammadde olarak ekonomiye kazandırılması; bu sayede hem kaynak tasarrufu, hem de çevrenin korunmasının sağlanması mümkündür.”

Bu sürecin, evlerimizde attığımız basit adımlarla başladığını vurgulayan Mete İmer, şunları söyledi: “Bu nedenle, kurulduğumuz günden beri, bireylerin eğitim ve bilinçlendirilmesi amacıyla, okullarda eğiticilerin eğitimi yoluyla olsun, evlerde ve iş yerlerinde kapı-kapı bilgilendirmeler yoluyla olsun, kalabalıkların yer aldığı büyük etkinlikler veya medya yoluyla olsun, iletişim çalışmaları yapmaya büyük önem veriyoruz. Belediyelerce toplanan ambalaj atıkları, lisanslı toplama-ayırma tesislerine geliyor ve buralarda türlerine göre işlemlerden geçirildikten sonra lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek, bu tesislerde insan, çevre ve ekonomi açısından yararlı hammaddelere dönüştürülüyor. Ülkemizde farklı malzemelerden yapılmış ambalaj atıklarını toplayarak ayıran ve geri dönüştüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış 1000’in üzerinde tesis bulunuyor. Kısacası geri dönüşüm, arkasında kapsamlı bir alt yapı barındıran bir toplumsal kültürdür. ÇEVKO Vakfı olarak bizim de çalışmalarımızın önemli bir hedefi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesidir.”

ÇEVKO Vakfı Hakkında

ÇEVKO, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de kurulmuştur. Kendi alanının ilk kuruluşu ve öncüsü olan ÇEVKO, sektörlerin geri dönüşüm yükümlüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım konularında toplumsal farkındalık ve bilincin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vermektedir. 2003 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa’da kendi alanındaki üretici sorumluluğu örgütlerinin de üyesidir.