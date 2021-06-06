Çevre konusunda harekete geçme çağrısı yaptılar

Artan emisyonlar ve çevre kirliliği, azalan su kaynakları ve bioçeşitlilik gibi çevresel sorunlara dair alınmayan her önlem ve atılmayan her adım gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hayalimizi tehdit ediyor. Global Compact Türkiye, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde iklim ve çevre krizine dikkat çekerek hala geç kalınmadığını belirtiyor ve şirketlere harekete geçme çağrısında bulunuyor.

Dünya, her geçen gün yıkıcı etkisi artan iklim ve çevre krizleriyle karşı karşıya kalıyor. Gezegenimizin geleceğini tehlikeye sokan bu krizler aynı zamanda gelecek nesillerin sağlıklı ve refah düzeyi yüksek bir toplumda yaşayabilme umutlarını tüketiyor. Bu konuda herkese önemli sorumluluklar düşerken şirketlerin atacağı adımlar birçok sorunu önleme konusunda öncü olma niteliği taşıyor. UN Global Compact; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’siyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşabilmek için iş dünyasının daha iddialı ve gerçekçi hedefler belirlemeleri için teşvik ediyor ve bu yolda şirketleri destekliyor. UN Global Compact’in dünya genelindeki 69 yerel ağından biri olan Global Compact Türkiye, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde iş dünyasını daha yaşanabilir bir gelecek için çok geç olmadan harekete geçmeye davet ediyor.

Mevcut tahminlere göre, hiçbir önlem alınmazsa önümüzdeki yıllar içinde ülkemizin de yer aldığı Akdeniz havzası başta olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümünde, Asya, Afrika kıtalarında kuraklıkların yoğunluğu ve sıklığı büyük ölçüde artacak. Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ülkeler küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulmasını taahhüt ederken yapılan son çalışmalar, ülke taahhütlerinin 1.5 santigrat derecenin altına çekilmesinin gerekliliğini vurguluyor. Ülkelerin çabaları tek başına yetersiz; özel sektörün dönüştürücü gücüne ihtiyacımız var. Yeni nesil tüketici ve yatırımcı beklentileri ile özel sektör için daha da stratejik bir öncelik haline gelen iklim değişikliği ile mücadele, ekonomik ve sosyal kalkınmaya kaldıraç etkisi yaratabilir. UN Global Compact’in küresel çapta hayata geçirdiği “Climate Ambition Accelarator” (İklim Hedefi Hızlandırma) Programı şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele için iddialı emisyon hedefleri belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Gündemdeki yeri gün geçtikçe önem kazanan diğer bir sorun ise özellikle pandemi sürecinde kullanımı daha da artan tek kullanımlık plastiklerin neden olduğu riskler. 2019 yılında plastik kirliliği ile mücadele kapsamında Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD iş birliği ile hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil olan şirketler pandemi döneminde de çalışmalarına devam etti. Girişime dahil olan 36 şirket plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik taahhütlerini açıkladı.

“Gelecek için bugünden harekete geçmeliyiz”

Global Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu Eş Başkanı Servet Yıldırım, azalan doğal kaynaklar, iklim değişikliği gibi toplumun tamamını etkileyen çevre sorunlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Yıldırım “Çevresel riskler sadece bugünü değil yarınları da tehdit ediyor. Bu gidişata artık dur demeli ve gelecek için bugünden harekete geçmeliyiz. Global Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu olarak sürdürülebilir bir dünya ve toplum için, özel sektörü çevre konusundaki ortak meselelerin çözümü amacıyla bir araya getirmeyi, bu kapsamda katılımcı bir şekilde ve paydaşlarla iş birliği halinde yeni girişimlere öncülük etmeyi amaçlıyoruz. İklim değişikliği ile mücadele ve plastik kirliliğinin azaltılması konularında imzacı kuruluşlarımız için oluşturduğumuz programlar ve girişimlerle onların somut adımlar atmalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Herkes için adil bir dönüşümün öncüsü olmalıyız ”

Global Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu Eş Başkanı Ebru Tüzecan ise, “İş dünyasının iklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilirlik meselelerinin çözümünde kilit bir rolü var. Global Compact olarak küresel ölçekte yaratılan bilgi birikimi ve geliştirilen araçlar ile Türkiye’de iş dünyasının sürdürülebilirlik yolculuğuna destek olmayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken de kimseyi geride bırakmama ilkesi çerçevesinde; herkes için adil bir dönüşümün öncüsü olmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

6 ay sürecek İklim Hedefi Hızlandırma Programı’na başvurular 22 Hazirana kadar devam ediyor.

UN Global Compact İklim Hedefi Hızlandırma Programı iklim nötr olma yolunda bilime dayalı emisyon hedeflerinde ilerleme kaydetmek isteyen ve net sıfıra geçiş stratejisi oluşturabilmek için bir yol haritasına ihtiyaç duyan UN Global Compact şirketlerine yönelik geliştirildi. Program, yerel düzeyde farkındalık artırıcı çalışmalar ve şirketler için kapasite geliştirici faaliyetler ile şirketleri emisyon azaltımı için taahhütlerini açıklamaya hazırlayacak. Temmuz ayında başlayacak ve yaklaşık 6 ay sürecek programa başvurular 22 Hazirana kadar devam ediyor.