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Çevreci belediyelerin sayısı artıyor

Çevreci belediyelerin sayısı artıyor

Çevre konusunda faaliyet gösteren ve merkezi Balıkesir-Edremit’te bulunan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin 2.Olağan Meclis Toplantısı Kuşadası’ında yapıldı.
Meclis toplantısında çevre dostu üç belediyenin daha üyelik başvurusunun oy birliği ile kabul edilmesi ile Birliğin üye sayısı 29 a yükselmiş oldu.
2018 yılı çalışma programı ile 2018 mali yılı bütçesinin de oybirliği ile onaylandığı meclis toplantısnda,  söz alan üye Belediye Başkanları ülke genelinde ve kendi yörelerindeki çevre sorunlarını dile getirerek,  birlik çatısı altında güç birliği oluşturulmasının yararına değindiler.
Birlik Başkanı Cahit İnceoğlu yaptığı açılış konuşmasında;  “Bu gün burada daha yeşil kentler için yeniden birlikteyiz. Daha temiz bir çevre için buradayız. Birliğimizin misyon ve vizyonu doğrudan çevre olan tek Çevre Belediyeler Birliğidir” dedi ve şu noktaların altını çizdi:
. Birliğimiz, 2014 yılında Büyükşehir yapılanması sonucunda kapanan üye belediyelerimiz  nedeni ile üye belediye sayısı  12 ye kadar düşmüş ve önemli ölçüde güç kaybetmişti.
  . Ancak 30.Nisan.2016 tarihinde adını Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği olarak  değiştirerek  çalışma alanını genişleten birliğimiz hızla büyümekte ve güçlenmektedir.
.  30.Nisan.2016 tarihinde sadece 12 olan üye belediye sayımız,  geçen on sekiz ay içinde  17 yeni üye kazanımı ile bu gün itibariyle 29 belediyeye ulaşmıştır. Bu tarihten önce sadece üç ilde örgütlenmiş olan birliğimiz, bu gün  itibariyle Ege ve Marmara Bölgelerimizden on ilimize  yayılmış  bulunmaktadır. 
 .  Önümüzdeki aylarda aramıza yeni belediye katılımları sürecek ve birliğimiz daha da güçlenecektir.
Ev sahibi Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nda bir konuşma yaptığı toplantıda,  Birlik dönemsel çalışmaları slayt şeklinde meclisin bilgisine sunuldu.
 Ayrıca Birliğe yeni katılan Tekirdağ Saray ve Hayrabolu belediyeleri ile Yalova Subaşı Belediyesinin  tanıtımı yapıldı ve yeni üye belediye başkanlarına plaket ve üyelik beratları sunuldu.

 

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ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
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