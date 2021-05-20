Çevreyi korurken enerji üretiyor

Doğanlar Holding, yakın dönemde halka arz olan şirketlerin sayısında artışların da yaşandığı yenilenebilir enerji sektörünü, düzenlediği online basın toplantısında ele aldı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Biotrend Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan, Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Doğan, Ogün Doğan ve Doruk Doğan’ın yanı sıra Biotrend Genel Müdürü Ömer Örge de katıldı.

Atık yönetiminin en temel basamağının öncelikle atığı tanımak olduğunu belirten Davut Doğan, enterge atık yönetimini şu şekilde aktardı:

“Yaptığımız karakterizasyon çalışmalarıyla atığı nasıl yöneteceğimize karar veriyoruz. Kurmuş olduğumuz yüksek teknolojili katı atık ayırma tesisleri ile evlerimizden çıkan çöp niteliğindeki organik, ambalaj, yanabilir ve herhangi bir dönüşüm yapılamayacak maddeleri birbirinden ayrıştırıyoruz. Geri dönüşüme katılacak ambalaj atıkları kendi içerisinde ayırarak ikincil işlem için hazır hale getiriyoruz. Katı atık ayırma tesislerimiz sahip olduğu teknoloji sayesinde normal şartlarda 100 kişinin yapacağı işi 20 kişilik bir ekip yapabilmekteyiz. İnsanı sadece son kalite kontrol noktasında kullanıyoruz. Ambalaj atıkları çok yüksek bir ekonomik değere sahip ürünlerdir. Bunları yemek atıklarından ayırıp yemek atıklarından biogaz ve biyogazdan elektrik üretip ayrı bir değer, petrolden üretilen plastikleri granül haline getirilip hammadde üretilmesi, kağıttan tekrar kağıt üretilmesi, pet şişeden elyaf üretilmesini, ithal edilen konserve, yağ tenekesi gibi ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz. Atıkların ham madde olarak değerlendirilmesi örneğin hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini yüzde 74-94, su kirliliğini yüzde 35 ve su kullanımını yüzde 45 azaltmakta. Bugün örneğin 1 adet alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde, bir televizyonu 3 saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyoruz. Ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor. Değerlendiremeyen ve üstünü örtmek zorunda kalınan ATY (atıktan türetilmiş yakıt) üretebileceğimiz 12 milyon ton atığın yıllık ekonomik değeri 300 milyon dolar büyüklüğünde bir ekonomik kayba sebep oluyor. Kurmuş olduğumuz ATY tesisleriyle özellikle çimento fabrikalarının çok büyük girdi maliyeti olan petrokok harcamalarını büyük oranda azaltabilmeyi hedefliyoruz.”

Davut Doğan, kısa süre önce tamamladıkları Biotrend’in halka arzı ile elde edilen geliri verimlilik odaklı kullanarak yatırımlara devam edeceklerini, biokütle enerjisinde Balkan ülkeleri başta olmak üzere yurt dışındaki fırsatları yakından takip ettiklerini ve netlik kazanan gelişmeler konusunda KAP’a açıklama yapacaklarını da dile getirdi.