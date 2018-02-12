Çiçek mezatlarında Sevgililer Günü hareketliliği

YALOVA (AA) - ERHAN ERDOĞAN - Kesme çiçek üretiminde söz sahibi kentlerden Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye genelinde 18 şubesi ve 6 bin üyesi bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Yalova'daki mezatında satışlar günde ortalama 2,5 kat arttı.

Kooperatifin Yalova Şubesi ziraat mühendislerinden Onur Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretici odaklı bir kooperatif olduklarını, ürünlerin son tüketiciye ulaştırılması için ülke genelinde 18 noktada esnafa yönelik mezatlar düzenlediklerini belirtti.

Ateş, açık artırma usulüyle yapılan satışlarda Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşandığını vurgulayarak, "Normal günlerde Yalova Şubesi olarak 100 koli ortalamayla satış yaparken bugün 250 kolilere çıktık. Diğer mezatlarımızda da öyle. Sevgililer Günü olsun, Anneler Günü olsun mezatlarımızda yoğunluk yaşanan günler." dedi.

Talebin fiyatları artırdığına işaret eden Ateş, "En çok gül ilgi görüyor. Lilyum, antoryum, şebboy, gerbera da ilgi gören çiçeklerden. Bu dönemlerde gül fiyatları artıyor. Burada 2 kalem ürün aynı anda satışa çıkar. Bu da bir kalemde 20 adet gül var, 40 gül demek. Normal günlerde kalemi 60-70 liraya giderken şu anda kalemi 150 lirayı geçti." diye konuştu.

Ateş, yoğunluklu üretim bölgelerinin Yalova, Antalya, Mersin ve Adana olduğunu ancak Türkiye'nin birçok kentinden üreticilerin, ürünleri mezatlara ulaştırdığını kaydetti.

- Esnafın tercihi Yalova'daki mezat

Kocaeli'den gelen Gönül Gülenç, İzmit mezatı yerine Yalova'yı tercih ettiğini belirterek, "Dükkanım Gölcük'te. Sevgiler Günü dolayısıyla buraya çiçek almaya geldim. Yalova mezatını tercih ettim çünkü üretici burada, temiz mal buraya geliyor. Bizim oraya hep dökük mallar geliyor." ifadelerini kullandı.



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çiçekçi dükkanı bulunan Esra Eşiyok ise 20 yıldır çiçekçilik yaptığını ifade ederek, "Buradaki mezatı tercih etmemin sebebi, çok daha fazla çeşit olması. Şu anda yavaş yavaş bir hareketlilik var piyasada. O gün daha yoğun olmasını bekliyoruz. Mezat durumuna göre, ortalama gül fiyatı piyasada şu anda 10-20 lira arasında değişebiliyor." dedi.

Yalovalı çiçekçi Tolga Yayık da mezatlardan açık artırma usulüyle çiçek aldıklarını, Sevgililer Günü dolayısıyla fiyatların artmasının normal olduğunu söyledi.