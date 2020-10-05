Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar filistin italya Hakkari AB çocuk
Cif'ten "Temizken Güzel" projesi
İstanbul’a temiz proje
Elektrikli SUV'u tanıttı
Elektrikli SUV'u tanıttı
PERYÖN'e taze kan
PERYÖN'e taze kan
Kaçak fuar engellendi
Kaçak fuar engellendi
Karsan Bulgaristan’ın çevreci büyük otobüs ihalesini kazandı!
İhaleyi Kazandı

Cif'ten "Temizken Güzel" projesi

Temizlik ürünleri markası Cif, ‘Temizken Güzel’ isimli yeni projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi iş birliğiyle hayata geçiriyor.

Cif'ten "Temizken Güzel" projesi

Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, proje kapsamında Kadıköy, Eminönü ve Karaköy sahillerinde denizin içine yüzey atıklarını temizlemek için İstanbul Boğazı’nın koşulları dikkate alınarak özel olarak Türkiye’de üretilen 20 adet Cif Çöpkapar ünitesi yerleştirildi. Çöpkaparlar ile toplanan atıklar ayrıştırılacak ve uygun olanlar geri dönüşüm ile tekrar kullanıma kazandırılacak. Çöpkaparlar ile yılda yaklaşık 110 ton atık toplanması hedefleniyor.

Proje ile ayrıca Kadıköy Rıhtımı’nda Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hayata geçirilen ilk parkı olan Cif Kadıköy Parkı hizmete sunuluyor. Eminönü ve Karaköy Yaya Alt Geçitleri de proje kapsamında bakımdan geçti ve temizlenerek yenilendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Leyal Eskin YılmazUnilever TürkiyeCif
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.