Çin'in başarısı örnek niteliğinde

Tüm dünyanın gündeminde olan Korona Virüse dair Çin’den iyi haberler geldiğini hatırlatan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş “Çin’de hastalığı nasıl kontrol atına aldılar?” sorusunun yanıtının önemli olduğunu vurgulayarak, “Peki biz koronavirüse karşı savunma kalkanımızı nasıl güçlendirebilir, bu salgından korunmak için neler yapabiliriz?” konusunda bilgi paylaştı.

Salgının çıkış noktası Çin’den gelen haberlerin umut verici olduğunu ve örnek alınması gerektiğini belirten Dr. Ümit Aktaş, “Çin hükümeti, Şubat ayının başından itibaren hastalıkla savaşta yeni bir protokol uygulama kararı aldı ve hastalığın semptomlarını hafifletmek için kullanılan antiviral ilaçlar, yani konvansiyonel tedaviler, Geleneksel Çin Tıbbı ile desteklenmeye başlandı” dedi.

Bu yaklaşımın hastalığın seyrindeki etkisinin, geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Traditional Chinese Medicine for COVID-19 Treatment” (COVID-19 tedavisinde Geleneksel Çin Tıbbı)[1] isimli çalışmada ele alındığını belirten Dr. Ümit Aktaş, “Makaleye göre, hafif semptomlar gösteren 102 kişinin yer aldığı bir çalışmada, tedavileri Geleneksel Çin tıbbı ile desteklenen hastaların daha çabuk iyileştiği gözlendi. Hastalara düzenli olarak içinde meyan kökü, tarçın, kurutulmuş mandalina kabuğu ve taze zencefilin de bulunduğu, yaklaşık 30 farklı bitkiden hazırlanan bir karışım verildi. Hastalığı daha ağır seyreden vakalarla yapılan bir başka araştırmada ise kombine tedavi protokolü uygulananların hastaneden ayrılma sürelerinin kısaldığı not ediliyor” diyor.

Aynı şekilde, Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan “COVID-19 Korunma ve Tedavi El Kitabı”2 nda da uygulanan Fitoterapi tedavilerinin zikredildiğini anlatan Dr. Ümit Aktaş, “Ülkemiz, bilimsel Fitoterapi açısından son derece ilerlemiş durumda. Bugün, çeşitli uzmanlık alanlarında, Fitoterapi eğitimi ve sertifikası almış 1.500’ün üzerinde hekimimiz var. Fitoterapist olan bizler, bu salgınla mücadelede her türlü görevi üstlenmeye hazırız” dedi.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde iletiyor:

Pandemi, yani global bir salgın söz konusu. Henüz, bu salgına çare olacak kimyasal bir ilaç yok. Peki, henüz tedavisi olmayan bir hastalıkla karşı karşıya kaldığımızda neden doğal ilaçlardan, binlerce yıldır salgın hastalıklarda kullanılan bitkilerden, fitoterapi biliminden destek almayalım? Şu günlerde Çin’den İtalya’ya giden medikal bir ekip, koronavirüs hakkında öğrendiklerini, deneyimlerini ve tabii ki hastalığı yenmede geleneksel tıbbın etkisini İtalyan bilim insanlarıyla paylaşıyor.

Bağışıklık Dopingi

“Koronavirüs salgınından korunmak için, kalabalık ortamlardan kaçınıp, temel hijyen kurallarına uyacağız. Ama tabii ki bunun yanında bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz” diyen Dr. Ümit Aktaş, “İçi kimyasallarla, katkı maddeleri ile dolu işlenmiş yiyecekleri hayatınızdan çıkarmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz! Tabii tatlılar, çikolatalar, börekler, makarna ve ekmek de gidecek. Neden? Çünkü yediğiniz bu karbonhidrat dolu gıdalar, bağışıklık sisteminizi mahveder, sizi savunmasız bırakır. Yani ilk olarak sofranızdaki toksik yiyeceklerden kurtulun, onların yerine bağışıklık dopinginde etkili besinleri tüketmeye başlayın. Bağışıklık sisteminizi desteklemek ve koronavirüs salgınından korunmak istiyorsanız, bol bol ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, paça çorbası, kemik suyu, zeytinyağı, tereyağı tüketin. Unutmayın, beslenmeyi ihmal ederek bağışıklığınızın güçlü olması mümkün değil. Bağışıklığı güçlü olan insanlar, bu salgını kolayca atlatıyor, ama bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ölümcül sonuçlar doğuyor.” dedi.

D vitamini değerinizi yüksek tutun

11.000 kişinin yer aldığı çalışmaya3 göre D vitamini değerleri düşük olan kişilere D vitamini takviyesi verildiğinde viral enfeksiyonlara yakalanma risklerinin %50 azaldığını belirten Dr. Ümit Aktaş, “özellikle bu dönemde D vitamini değerinizi 100 ng/ml’nin üzerine yükseltmeyi hedefleyin” önerisinde bulunuyor.

Mutfağınızdan eksik etmeyin

Antiviral zencefil: Çinlilerin yüzyıllardır öksürüğün, grip semptomlarının tedavisinde, romatizma ağrılarında kullandığı zencefil, koronavirüsle savaşta kullanılan bitkilerin başında geliyor. 2013 yılında yayımlanan bir araştırma taze zencefilin solunum sistemini desteklediği, enfeksiyonlara karşı direncini artırdığını gösteriyor4. Zencefilin antiviral etkisi de düşünülecek olursa ortaya mükemmel bir koruyucu güç çıkıyor.

Çinko zengini ciğer: Özellikle bağışıklık dopingine ihtiyaç duyduğunuz şu zamanlarda bol bol ciğer yiyin, kırmızı et tüketin. Ama sigara içiyorsanız istediğiniz kadar çinko zengini besinler tüketin fayda etmez. Neden? Çünkü sigaranın içinde bulunan bir ağır metal olan kadmiyum çinko emilimini engeller. Pilav, tahıl ve kahvaltılık gevreklerin içinde bulunan fitik asidin de çinko emilimini sekteye uğrattığını hatırlatmak istiyorum.

Bir arı mucizesi propolis: Doğal balın, arı poleninin faydalarını biliriz de nedense propolis pek bilinmeyen, adı sanı pek duyulmamış bir değerdir.Doğanın bize sunduğu en kıymetli besinlerden olan propolisle tanışmak için doğru zaman! Propolis, arıların kovanı dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan korumak için yaptıkları ve kovan içi açıklıkların kapatılmasında kullandıkları yapışkan, koyu renkli bir maddedir. Kovanı hastalıklara, parazit ve mantarlara karşı koruyan özel bileşenler içeren bu maddenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, viral enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğunu gösteren çalışmalar var.