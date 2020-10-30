Covid sonrası arsa fiyatı hangi kentte ne kadar arttı

COVİD-19 nedeniyle arsa, tarla ve bahçelere talepler gittikçe artıyor. Pandemi dönemiyle beraber yatırımlar konuttan arsaya kaydı. Hem izole olmak hem de müstakil konutlarda yaşamak isteyenler, arsalara olan ilgiyi daha da artırdı. Arsa fiyatları son 1 yılda %21, arazi fiyatları ise %25 arttı. Türkiye genelinde arsa metrekare satış fiyatı 548 TL; tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatı ise 45 TL’ye yükseldi.

5 büyük ildeki arsa ve arazi fiyatları incelendiğinde, arsa fiyatlarının en fazla artış gösterdiği illerin İstanbul ve Antalya, arazi fiyatlarının en fazla artış gösterdiği illerin ise Antalya ve İzmir olduğu görülüyor.

Arsa metrekare satış fiyatı 548 TL, tarla, bağ, bahçelerin ise 45 TL

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un güncel verilerine göre Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatları son 1 yılda %21, arazi fiyatları ise %25 seviyesinde artış gösterdi. Türkiye genelinde arsa metrekare satış fiyatı 548 TL; tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatı ise 45 TL. oldu.

İstanbul’da %54, Antalya’da %27, İzmir’de %26 artış

İstanbul’da arsa fiyatları son 1 yılda %54 artış gösterirken ortalama metrekare fiyatı 921 TL oldu. Antalya’da son 1 yıllık değer artışı %23 seviyesinde olurken, ortalama metrekare fiyatı ise 546 TL. Arazi fiyatları son 1 yılda Antalya’da %27, İzmir’de %26 artış gösterdi. Antalya’da arazilerin ortalama metrekare fiyatı 52 TL; İzmir’de ise 72 TL.

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı

(TL/m2) Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%) Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2) Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%)

İstanbul 921 54 105 15

Ankara 322 13 41 21

İzmir 849 15 72 26

Bursa 748 12 53 20

Antalya 546 23 52 27

Arsa fiyatlarındaki artış sürecek

Endeksa.com’un güncel verilerine göre, arsa ve arazi fiyatlarındaki değer artışın önümüzdeki dönemde de devam edileceği öngörülürken, önümüzdeki 1 yılda Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatlarında %4, arazi fiyatlarında ise %2 artış bekleniyor.

Endeksa - Gayrimenkul değerlemede dijital teknolojilerin gelişmiş olanaklarını kullanan www.endeksa.com, sisteme herhangi bir konutun konum ve özelliklerini giren herkese piyasa değerini anında sunmaktadır. Türkiye’nin her yerinde saha araştırmaları yapan lisanslı Endeksa değerleme uzmanlarının hazırladığı verilere dayanarak anında bilgi veren platform, otomasyona dayalı istatistiki modelleme ve makine öğrenimi yöntemleri ile konut değerlerini hızla ve doğru bir şekilde hesaplayabilmektedir. Endeksa, konut satış ve kira değerlerinin yanı sıra bölge bazında yaşayanların demografik bilgileri, bölgedeki ticari parametreleri ve yaşam alanlarını da sunmaktadır. Gayrimenkul profesyonellerinin yanı sıra bireysel kullanıcıların da yoğun olarak kullandıkları platform, kullanıcılara yapmış oldukları otomatik değerlemeleri raporlayabilme, güvenilir ve bağımsız görüşe ulaşmak için bulundukları bölgelere hakim deneyimli uzmanlardan görüş raporu talep etme imkanı da sağlamaktadır. Endeksa ile en iyi yatırım bölgelerini hızla belirlemek mümkün olmaktadır. Yatırım için düşünülen bölgeler il, ilçe, mahalle ya da konum bazında seçildiğinde, konut türüne göre ortalama kiralara, satış fiyatlarına ve fiyat değişim trendlerine ulaşmak sadece saniyeler almaktadır. Kullanıcılar kendi evlerinin değerini de kolaylıkla öğrenebilmektedir. Bunun için haritadan işaretleyip konut özellikleri girildiğinde, Endeksa evin piyasa değerini anında hesaplamaktadır. Yaşam tarzına göre ev seçimi de Endeksa ile kolaylaşmaktadır. Kullanıcının yaşamayı düşündüğü bölgeler il, ilçe mahalle ya da konum bazında seçildiğinde, sosyal göstergeler ve çevredeki yaşam olanakları hızla görüntülenmektedir. Uzman görüşü ise Endeksa’nın bir diğer fark yaratan hizmetidir. Bireysel ya da ticari karar vermeden önce kullanıcılar lisanslı Endeksa uzmanlarının görüşüne başvurabilmektedir.