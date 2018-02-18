Çukurova kadın eliyle gül kokacak

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yürütülen "Gül Kokulu Eller Projesi"yle 60 köylü kadına gül yetiştirme kursu verilerek, hem bölgede gül yetiştiriciliği geliştirilecek hem de kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacak.

Yirmişer kişilik üç grup halinde kurs görecek olan köylü kadınlar, gül ekimi, bakımı ve kesimi ile ilgili hem teorik hem pratik eğitim alacak.

Kurulan serada uygulamalı olarak gül yetiştirmeyi öğrenecek olan kadınlar, yetişen gülleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunacak.

Proje hakkında AA muhabirine bilgi veren Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kalkınma Bakanlığının proje çağrısı neticesi Balkanlar Eğitim ve Kültür Derneği ile bu projeyi hazırladıklarını söyledi.

- "Birinci gruba eğitim vermeye başladı"

"Gül Kokulu Eller" adını verdikleri projeye 18-60 yaş arası 60 kadının katıldığını dile getiren Sağlam, "Proje kapsamında merkeze bağlı Demirocağı köyünde hazırladığımız serada gül yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim veriyoruz. 20'şer kişilik üç grup halinde eğitimlerimiz olacak. Birinci gruba eğitim vermeye başladık." dedi.

Sağlam, projeyi hazırlamaktaki amaçlarının, girişimci ruha sahip ancak köylerinden çıkamayan kadınların köyden ayrılmadan üretime yönelik bir çalışmanın içine girmelerini ve ev ekonomilerine katkı sunabilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Eğitimin ardından köye kurulan 500 metrekarelik serada gül yetiştirilmeye devam edeceğini söyleyen Sağlam, "Seramız hazır. Kurs bittiğinde sera kursiyerlere devredilecek ve kursiyerlerimiz yetiştirdikleri gülleri satarak para kazanabilecek. Ayrıca bölgemizde gülle birlikte safran ve kasımpatı üretimi devam ediyor. Yakın zamanda da lale üretimine geçeceğiz. Amacımız, birim alandan üreticimizin daha fazla para kazanabilmesi. Bundan dolayı süs bitkisi üretimini cazip hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Herkes doğduğu, büyüdüğü yerde para kazanacak"



Seranın sadece eğitim değil üretim amaçlı kurulduğuna dikkati çeken Sağlam, "Üretimini onlar yapacak pazarını biz bulacağız. Bu sayede kadınlarımız kendi işlerinin sahibi olacak. Herkes doğduğu, büyüdüğü yerde para kazanacak amacımız bu." şeklinde konuştu.

Proje koordinatörü Yeliz Akyol da köydeki kadınların bugüne kadar hep ev işleriyle uğraşmaktan kendilerine ayıracak vakit bulamadıklarını ifade ederek, "Bu kurs sayesinde buradaki kadınlarımıza özgüven geldi. Bu eğitimin onlara çok şey kattığını ve devamının gelmesini istiyorlar. Bu proje Osmaniye'de bir ilk olacak. Bu sera ile kadın çiftçilerimiz geleceklerini inşa edip ufuklarını açabilecek." diye konuştu.

Kursiyerlere budama makası ve çizme hediye ettiklerini belirten Akyol, "Seramızın içinde hem teorik hem de pratik alanlar oluşturduk. Uzman öğretmenlerimiz gül yetiştirmeyle ilgili teknik konularda eğitim veriyor. Kurs sonunda buradaki kadınlarımız kendi işlerine sahip olabilecek. Bu sayede hem kendi köylerine hem de ev ekonomilerine önemli katkı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kursiyerden Şükriye Erdoğan, projenin köyde yaşayan kadınların geleceğine dokunmayı ve onları meslek sahibi yapmayı amaçladığını söyledi.

Kurs sayesinde köyden göçün de önüne geçilebileceğini vurgulayan Erdoğan, burada arkadaşlarıyla paylaşımlarının arttığını söyledi. Erdoğan, "Birçok arkadaşımızın psikolojisi düzeldi. Köydeki atmosfer daha iyiye gidiyor." dedi.

Kursiyer Fatma Ödüget de aldıkları eğitimle ailelerinin ekonomilerine katkı sunan değerli varlıklar olduklarını kanıtlayacaklarını belirterek, "Köyümüzdeki kadınların 'Ben de varım' diyerek ortaya bir şeyler koyabilmesi, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlayabilmemiz adına bu kursa çok önem veriyorum ve devamının gelmesini istiyorum." şeklinde konuştu.