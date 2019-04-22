Çukurova’nın icatçı girişimcileri eğitim alabilmek için yarıştı

Türkiye’de inovatif girişimciliğin gelişmesine katkı sağlayan faaliyetleriyle tanınan Girişimcilik Ekosistemi Derneği’nin kabul jürisi, KOSGEB işbirliğiyle 24-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘İnovatif Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne başvuran 87 aday girişimciyi değerlendirdi.







30 kursiyerin kabul edileceği eğitimler Çukurova Kalkınma Ajansı’nda yapılacak. Prof. Dr. Emin Güzel tarafından verilecek eğitimlerde birçok akademisyen ve iş dünyası temsilcisi ek modüllerde dersler verecek. Çukurova Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle gerçekleştirilecek 5 günlük eğitimde her günün sonunda iş dünyasının etkin isimleri tecrübe paylaşımlarında bulunacak.



DRONE GELİŞTİRMEKTEN İNOVATİF GIDAYA







GED Başkanı Esra Özden, girişimci adaylarından çok iyi iş fikirleri dinlediklerini, bunlar arasında seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi. Özden, “Drone geliştiren girişimciden farklı kimyasal üretimine, yazılımdan inovatif gıda geliştirmeye onlarca iş fikrini konuştuk. Bu iş fikirlerine sahip olanlar öncelikle ek modüller içeren bir girişimcilik eğitimiyle yola çıkacaklar. Sonrasında bu girişimcilere mentorlerimiz ve melek yatırımcılarımızla destek vereceğiz. Nihai hedefimizde inovatif ürünler ve markalar çıkarmak var” dedi. GED’in ‘İnovatif Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne kabul jürisinde GED Başkanı Esra Özden’in yanı sıra GED Genel Sekreteri Tezcan Altınordu ve Gürtan Ergene de hazır bulundu.





