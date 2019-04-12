Çukurova’nın ilk melek yatırımcıları olacaklar

İnovatif iş fikirlerinin hayata geçmesi aşamasında finansman sorununa çözüm üreten melek yatırımcıların sayısını artırmaya katkı sağlayacak eğitim Adana’da başladı.



Girişimcilik Ekosistemi Derneği’nin (GED) Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteğiyle gerçekleştirdiği eğitime melek yatırımcı olmak isteyen 30 kişi katıldı.



GED Başkanı Esra Özden, 3 yıl önce kurulan Girişimcilik Ekosistemi Derneği’nin inovatif iş fikri olan girişimcilerden bir havuz oluşturduğunu, bu girişimciler için mentorler yetiştirdiğini belirterek, “Girişimcilik ekosisteminin aday girişimci ve mentor bölümlerinde önemli mesafe kat ettik. İyi iş fikri olan genç girişimcilerimizi tecrübeli mentorlerimizle buluşturmaya başladık. Şimdi de sıra sürece finans dinamizmi kazandıracak melek yatırımcı ağını oluşturmaya geldi. Melek yatırımcı yetiştirme eğitimlerimizle bölgede yatırımcı sayısını artırarak, inovatif girişimciliği dolayısıyla Türkiye’de marka sayısını artırmayı hedefledik” dedi.







Çukurova'da 15 milyar TL kaynak mevduatta



Özden, sadece Adana ve Mersin’in oluşturduğu Çukurova Bölgesi’nde banka mevduatlarında 15 milyar TL’nin mevduatlarda değerlendirildiğini hatırlatarak, “Bir tarafta inovatif iş fikrini hayata geçirmek için finans bekleyen girişimcilerimiz diğer tarafta birikimlerini mevduatta değerlendiren ancak buradaki kazancından memnun olmayan bir kesim var. Yanı sıra mevcut işiyle birlikte inovatif iş fikirlerine ortak olmak, destek vermek isteyenler de var. Her iki tarafa kazanç sağlayacak, bu yapılırken de ülkemizin kazanacağı bir ekosistem için çaba sarf ediyoruz. Hedefimizde Çukurova Bölgesi’nin ilk melek yatırımcı ağını kurmak var” diye konuştu.







Eğitimin ilk gününde House of Human Yöneticisi Nuri Murat Avcı’nın yanı sıra Yatırımcı Kulübü Buba Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Bilgör, Buba Yönetim Kurulu Üyesi Neda Soydan, ‘Melek Yatırımcılık Nedir’, ‘Melek Yatırımcı Nasıl Olunur’, ‘Girişimcilik Ekosistemi’, ‘İnovasyon’, ‘Melek Yatırımcı Lisansı Nasıl Alınır’, ‘Melek Yatırımcıların Bilmesi Gereken Ticari Terimler’, ‘Sözleşme Örnekleri Vakalar’ gibi konularda bilgi verdiler.

