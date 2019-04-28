Cumhurbaşkanından doğaya saygı mesajı

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, törende yaptığı konuşmada, teması "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" olarak belirlenen fuarın, insanların doğaya saygı göstererek doğayla kaynaşması ve güzel bir yaşamın peşinde koşması çağrısını ortaya koyduğunu belirtti.



2019 Beijing Uluslararası Bahçecilik Fuarı'nın açılış töreni bugün düzenlendi. Cumhurbaşkanı Xi Jinping, törende yaptığı konuşmada, teması "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" olarak belirlenen fuarın, insanların doğaya saygı göstererek doğayla kaynaşması ve güzel bir yaşamın peşinde koşması çağrısını ortaya koyduğunu belirtti. Fuarın düzenlendiği alan, doğanın güzel manzaralarıyla birleşmektedir. Xi, fuar alanının yansıttığı yeşil kalkınma düşüncesinin, dünyaya yayılması arzusunu dile getirdi.



Çin'de ekolojik medeniyet inşasının hızlı gelişme aşamasına girdiğine değinen Xi, mavi gökyüzü, yemyeşil dağlar ve berrak suların devamlı olarak insanların önüne serileceğini söyledi. Xi, ekolojik medeniyet inşasının Çin'in ulusal gelişme planına dahil edildiğini, güzel bir Çin ülkesi inşa edilmesinin, Çin halkının arzusu olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Xi, insanlara ekolojik ortamı kendi gözleri gibi sakınmaları ve ekolojik ortama kendi canları gibi bakmaları çağrısında bulundu. Xi, ekolojik medeniyet inşasının, insan ve doğanın uyumlu bir arada bulunması, yeşil kalkınma, doğayı seven duygular besleme, doğayı bilimsel yöntemlerle düzeltme ruhu ve bu alanda işbirliği yapma dahil 5 açıdan ele alınması gerektiği görüşünü savundu.



Xi, sanayileşme sürecinin eskiden olmayan maddi zenginlikler yaratırken beraberinde ekolojiye onarılması zor bazı zararlar da getirdiğine işaret etti. Xi, ekolojiyi feda etme pahasına gelişme yönteminin sona erdiğini, doğayla uyum sağlama ve ekolojiyi koruma ilkelerini izleyen yeşil kalkınma düşüncesinin geleceği tayin eden bir eğilim olduğunu vurguladı.



Xi Jinping, gelecek nesillerin hem maddi zenginliklerin tadını çıkarabilmesi hem de yıldızları, yeşil dağları görebilmesi ve çiçeklerin kokusunu alabilmesi için küresel ekolojik genel dengenin korunması çağrısında bulundu.



Xi Jinping, "İnsanoğlu düzensiz gelişir ve çevresini yağmalarsa, doğa intikamını alır. İnsanlık doğayı uygun kullanır ve korursa doğa da ona cömertçe karşılık verir" sözlerini kullandı.



Xi Jinping, ekolojik çevrenin iyileştirilmesinin üretim gücünün geliştirilmesi olduğunu ifade etti. Xi şu ifadeleri kullandı:



"Yeşil dağlar, altın dağlarla birdir. Yeşil kalkınma ve refahı takip etmemiz gerekiyor. Çünkü iyi bir ekoloji sonsuz ekonomik değer içerir ve kapsamlı faydalar yaratarak ekonomik ile sosyal sürdürülebilir gelişmeyi sağlar."



Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tüm ülkelerin el ele vererek işbirliği yapması durumunda iklim değişikliği, deniz kirliliği ve biyolojik koruma gibi küresel çevre sorunlarının çözülebileceğine ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin yerine getirileceğine işaret etti.



Güzel bir yuva kurmanın, insanlığın ortak rüyası olduğunu dile getiren Xi Jinping, ekolojik çevre zorluklarıyla karşı karşıya bulunan insanoğlunun bir kader ortaklığı içerisinde bulunduğunu ve elde edilecek refahın da, karşılaşılacak zararların da ortak olduğunu söyledi.



Xi Jinping, "Kuşak ve Yol inşası, hem açık bir kalkınma yolu hem de yeşil kalkınma yolu olmalıdır. Bu, 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda tüm tarafların ortak mutabakatı oldu. Çin, tüm ülkelerle güzel yuvamızı ortaklaşa inşa ederek, insanlığın ortak kader topluluğu inşasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.



Xi konuşmasında, insanların birlikte ekolojik medeniyet inşa etmeleri çağrısında bulundu.