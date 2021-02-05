Daha iyi bir dünyaya koşacak

Nike’nin sıfır atık ve sıfır karbon teknolojisi ile üretilen ayakkabısı “Nike Cosmic Unity” yakından görücüye çakıyor. Nike’nin “Move to Zero” girişimi kapsamındaki ilk performans ayakkabısı olan Cosmic Unity, sürekli olarak güncellenen, inovatif ve çığır açan bir spor deneyimini basketbolun ruhu ile birleştirmek için üretildi. %25 oranında geri dönüştürülmüş içerikler kullanılarak üretilen Cosmic Unity, sporu seven, spor kültürünü esnetmenin gücüne inanan sporcular için daha sürdürülebilir bir dünya inancıyla tasarlandı.

Nike Performans Ayakkabıları Kıdemli Kreatif Direktörü Ross Klein, Cosmic Unity’nin tasarım süreci ile ilgili, “İyi bir gelecek için kendimize, bize rehberlik edebilecek bir soru sorduk; Dünyayı iyi hale getiren bir ürün aynı zamanda bir sporcuyu da daha iyi yapabilir mi? Yaptığınız iş ile dünyayı daha iyi hale getirmek arasında bir sinerji yaratmak aynı zamanda sporcuların da daha iyi performans sergileyebilecekleri bir ürün ortaya koymak gerçekten çok heyecan verici.” diyerek duygularını dile getirdi. Üç farklı renk seçeneği bulunan Nike Cosmic Unity’nin ilk rengi 26 Şubat tarihinde satışa sunulacak.