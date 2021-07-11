Daha temiz bir Şişli için Komşu Kart var!

Şişli Belediyesi tarafından geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak amacıyla başlatılan ‘Şişli Komşu Kart’ın tanıtım toplantısı; pandemi koşullarına uygun olarak 8 Temmuz Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkan yardımcıları, İstanbul milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, CHP İstanbul İl Başkanı, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile yöneticileri, CHP’li ilçe belediye başkanları ve CHP örgütü İstanbul ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Şişlililer katıldı.

“Geleceğe temiz bir çevre bırakmak istiyoruz”

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sözlerine Şişli komşu Kart’ın hayata geçirilmesinde emek veren herkese teşekkür ederek başladı. Ocak 2021’de projeye başladıklarını belirten Keskin,

amaçlarının ambalaj atıklarını çöpten ayırarak geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak olduğunu belirtti. “Biz bu hizmetimizle kağıt, plastik, cam ve metal gibi yeniden değerlendirme olanağı olan ambalaj atıklarını komşularımızın sokağına giderek topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz” diyen Keskin, projeye katılan komşularını desteklediklerini de sözlerine ekledi.

“Toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz”

Komşu Kart’ın para puan, ayni destek, nakit desteği, asker ailesi desteği, indirim kart, sağlık kart, pati kart ve öğrencilere burs desteği gibi 8 farklı fonksiyonu sunduğunu belirten Keskin, ambalaj atıklarını ödülle buluşturma fikrini, bir dayanışma örneği olarak, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan aldıklarını sözlerine ekledi.

Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimizden beri toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz, toplumcu belediyeciliğin olmazsa olmazı ise dayanışma. Şişli Komşu Kart ile hem toplumcu belediyecilik hem de dayanışma örneği gösteriyoruz. Biz bu hizmeti daha iyi bir gelecek için başlattık. Destek veren tüm komşularıma teşekkür ediyorum. Çünkü bu işin önemli bir parçası sizsiniz. Sevgili dostlar, geleceğimizi tehdit eden doğa tahribatını durdurmak ve zararı geri çevirmek mümkün! Atacağımız küçük adımlarla bile bu tahribatı durdurabiliriz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya miras bırakabiliriz.”

Haluk Levent’ten müzik ziyafeti

Keskin’in ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da birer konuşma gerçekleştirdi.

‘Şişli Komşu Kart’ tanıtım toplantısının ardından çevre hareketiyle çok kıymetli çalışmalara imza atan sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Levent, birbirinden hareketli ve muhteşem sahne performansı ile katılımcılara müzik ziyafeti verdi

