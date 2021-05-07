Daha yaşanabilir dünya için tişörtleri yeşil kumaştan yaptı

Dünya moda perakendesinin lider markalarından Damat Tween, sürdürülebilir moda anlayışını 35.kuruluş yıldönümü şerefine öncü bir adımla vurguluyor. Damat Tween, 90’lı yıllarda ürettiği basic tişörtleri, bu kez sürdürülebilir kumaşlardan yeniden üretti. Sınırlı sayıda üretilen tişörtler, Damat Tween mağazalarında ve damattween.com sitesinden satışa sunuldu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Tükettiğimiz doğal kaynakları sürdürülebilir kılarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı, hem global bir marka hem de insan olmanın bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Yıllar önce ürettiğimiz tişörtleri, doğaya bırakılan pet şişelerin toplanarak ipliğe dönüştürülmesi ile oluşturulan kumaşlardan yeniden ürettik. Bu tişört modelleriyle hem 35 yıllık köklü geçmişimizi kutluyoruz hem de 2025 yılı sonuna kadar koleksiyonlarımızın yüzde 80’ini sürdürülebilir kumaşlardan üretme hedefimizi vurguluyoruz” diye konuştu.

Dünya nüfusundaki artış ve yaşam standartlarının yükselmesinin, dünya tekstil ve hazır giyim tüketiminde de ciddi artışa neden olduğuna dikkat çeken Orakçıoğlu “Artık dünyamızın geleceğinin daha iyiye doğru değişimi için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Tüm sektörler olarak birlik olduğumuzda, geç kalmadan dünyayı daha yaşanılabilir kılmamız mümkün olacak” dedi.