DAP Yapı’nın Almanya’daki fuara özel kampanyaları büyük ilgi gördü Bugüne kadar gerçekleştirdiği sıra dışı ve öncü projelerle ilkleri hayata geçiren DAP Yapı’nın, 7 projesi ile Almanya’nın Düsseldorf kentinde katıldığı Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na özel kampanyaları yoğun ilgi ile karşılaştı. Dap Yapı, fuara özel olarak; gayrimenkulü görmek isteyen Almanya’daki Türk vatandaşların ulaşım ve konaklama masrafını karşılayacağını açıklamıştı.

Fuarda satışı devam eden Validebağ Konakları, Dap İzmir, Teras Kule ve Taksim Petek Residence’ın yanı sıra Dap Nişantaşı, Dap Çekmeköy ve Dap Çeşme projelerinde de ilk kez ön talep fırsatı sunuldu. Satışı devam eden projelerde gurbetçiye özel 72 ay 0 faiz, bankasız, kefilsiz, senetle ödeme fırsatı sunuldu.



Markalı konut sektörünün lider markalarından DAP Yapı, 8 Şubat’ta Almanya’nın Düsseldorf kentinde başlayan Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na özel hazırladığı kampanyaları yoğun ilgi ile karşılaştı. Bugüne kadar 25’e yakın projeyi yapıp teslim eden Dap Yapı, satışı devam eden Validebağ Konakları, Dap İzmir, Teras Kule ve Taksim Petek Residence’ın yanı sıra ön satışa çıkarılması planlanan Dap Nişantaşı, Dap Çekmeköy ve Dap Çeşme projelerini Avrupa’da yaşayan Türkler ve Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan Avrupalılar ile buluşturdu.Satışı devam eden projelerde yatırımlık, hemen teslim ve topraktan satış fırsatı ile konut, ofis ve dükkanları tanıtan Dap Yapı,gurbetçiye özel 72 ay 0 faiz, bankasız, kefilsiz, senetle ödeme fırsatı sundu.Fuara katılan Almanya’daki Türk vatandaşları, Dap Yapı projelerinde seçip beğendikleri ev, ofis veya ticari birim için sözleşme yaptığı takdirde Türkiye’ye geliş gidiş ve konaklama masrafları Dap Yapı tarafından karşılanıyor.



DAP YAPI’NIN MERAKLA BEKLENEN YENİ PROJELERİNDE ÖN TALEP FIRSATI



10 Şubat’ta sona erecek Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nda Dap Yapı bir ilke de ev sahipliği yaptı. 2018’in ilk çeyreğinde Emlak Konut GYO’nun Nişantaşı ve Çekmeköy olmak üzere 2.9 milyar lira değerinde iki ihalesini kazanmıştı. Proje çalışmaları devam eden Dap Nişantaşı, Dap Çekmeköy ve Dap Çeşme için ilk kez fuarda ön talep aldı.



UÇAK BİLETİ VE KONAKLAMA İLE BİRLİKTE 72 AY 0 FAİZE KONUT ALMA FIRSATI



DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Fuarda gördüğümüz yoğun ilgi doğru konumda doğru fiyatla insanları gayrimenkulle buluşturuyoruz bize gösterdi. Evim Türkiye Fuarı’na özel 60 ayla sınırlı kalan bankasız, kefilsiz konut alma fırsatını 72 aya yayıyoruz. Dövizin artan alım gücünü 72 ay vade ile destekledik. Fuar katılımcılarına net olarak ‘şimdi Türkiye’den konut almanın tam zamanı’ dedik ve bunun bilincinde olduklarını gördük.” dedi.



Yarın sona erecek fuarın açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç’in katılımı ile gerçekleştirildi.



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