"Dayanışma Gecesi" gerçekleştirdiler

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Dayanışma Gecesi, eski dostları buluşturdu. Açılış konuşmasını yapan Ortak Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Doğan şunları söyledi: "Bundan tam 4 yıl önce bir grup arkadaş yanyana geldik ve ömrümüzün son çeyreğinde neler yapabiliriz diye düşündük. Bu vakfı kurmak için görüş birliğine vardık. Ülkemizde ve dünyada barış içinde tüm canlı ve cansızların birlikte yaşamasını savunan bir bakış açısına sahip olan bir vakıf... Adını da "Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı" koyduk.

Yola çıkarken üç temel amaç belirledik:

1)Ortak yaşama kültürü ve felsefesini savunmak.

2)Çağdaş bir eğitim için; eğitim kooperatifleri fikrini geliştirmek, barınma ihtiyacı olan öğrencilere yurt ve barınma mekanları yaratmak, maddi sıkıntı içinde olan öğrencilere maddi yardım yapmak.

3) Yaşlılar için yaşlı barınma mekanları açmak. Yaşlılığımızda çocuklarımıza, yakınlarımıza yük olmadan ömrümüzü orada tamamlayacağımız mekanlar.

Bu amaçlarımızı hayata geçirmek için bugüne kadar neler yaptığımızı takip eden arkadaşlarımız biliyor. En önemli çalışmalarımız olarak öğrencilere verdiğimiz bursları, çağdaş bir eğitim için Eğitim Kooperatifleri fikrini geliştirmeyi söyleyebilirim. Ayrıca paneller, fikir, sanat, siyaset söyleşileri çeşitli sergiler, sinemalar, müzik ve edebiyat etkinlikleri düzenliyoruz.

Vakıflar kadim kuruluşlardır, amaçlarını gerçekleştirmek için uzun zamana ihtiyaç vardır. Bizim yaktığımız bu çoban ateşini bizden sonra bu bayrağı devralacak olanların daha da büyüteceklerine inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yardım ve katkılarınız ile yolumuza devam edeceğiz."

Geceye sendikacılar, gazeteciler, iş dünyasının önemli isimleri ve sivil toplum önderleri de katıldı.

Önceki dönemde yöneticilik yapmış, Zeynep Elbistan’a, Mehmet Akdağ’a, Ramazan Ağırbaş’a ve denetim kurulunda üyelik yapmış Ali İbrahim Tutu ve Aydoğan Dülger’e Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı'na geçen emeklerine karşılık plaket verildi. Gecede ayrıca Rahmi Saltuk dinleti gerçekleştirdi.

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı mütevelli üyeleri ve dostlarının yapacağı yardım ve katkılarla yoluna devam edecek.

Kimler katıldı?

Polat Holding Yön. Kur. Başk. İbrahim Polat, Pirim Gıda Yön.Kur.Başk. Ali Büyükdağ, Arel Üniversitesi kurucusu Kemal Gözükara, Arel Üniversitesi Mütevelli heyeti Başkanı Özgür Gözükara, İstanbul MV’leri İbrahim Kaboğlu ,ALİ Şeker ,Yüksel Kılıç,Eski TBMM Başkan vekili Fehmi Işıklar, Eski kültür Bakanı ve SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş, Eski Köyişleri Bakanı Azimet Köylüoğlu, Şişli Bel.Baş. Muammer Keskin, CHP eski İl Başkanları Yüksek Çengel, Cemal Özdemir, 26 Donem MV. Dursun Çicek, CHP il Baş. Yar. Nurettin Aydın ve Halil Kuzen, CHP Arnavutköy İlce Baş. Özlem Kutbay, Divriği Yar.Der. Başkanı İhsan Çalapverdi, Bağımlılıkla Mücadele Derneği Baş. Beyzade Özkahraman, AK-EL Vakfı Baş.İbrahim Yirik. ayrıca çelenk gönderen CHP İstanbul İl Baş. Canan Kaftancıoğlu’na, Küçük Çekmece Bel. Baş. Kemal Çebi’ye, Avclar Bel.Baş. Turan Hançerli’ye, Telgrafla bizi kutluyan İst MV. Akif Hamza Çebi, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ve Kanal Ekonomi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gözcü.



