DEDEMAN’dan “Hayvan dostu” iki yeni uygulama

Geçen yıl Türkiye’de yüzde yüz kafessiz yumurta kullanımına geçen, değişimi ilk duyuran turizm markası olarak büyük takdir toplayan Dedeman Hotels & Resorts International, hayvan haklarına yönelik iki önemli adım daha attı. Ağustos ayı itibariyle misafirlerinin evcil hayvanlarını 13 otelinde kabul etmeye başladıklarını duyuran marka, otellerinde kullanılan şampuan ve sabun gibi buklet ürünlerinin tamamının da Cruelty Free olacağını açıkladı.

Sürdürülebilir turizm anlayışıyla hareket eden Dedeman Hotels & Resorts International, “Kafessiz Yumurta” uygulamasının ardından bu kez de tüm otellerinde sabun, şampuan, duş jeli gibi buklet malzemelerini test aşamasında hayvanlar üzerinde deney yapılmayan Cruelty Free işaretli ürünlerden temin etme kararı aldı.

Sorumlu kaynak kullanımında olumlu ve sürdürülebilir bir değişim sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Dedeman, Ağustos ayı itibariyle evcil hayvan kabulüne başladı. Misafirlerine, hayvan dostlarıyla birlikte seyahat etme konforu sunmayı amaçlayan markanın 13 oteli; Dedeman İstanbul, Dedeman Bostancı Hotel&Convention Center, Park Dedeman Bostancı, Park Dedeman Eskişehir, Dedeman Palandöken, Dedeman Palandöken Ski Lodge, Park Dedeman Gaziantep, Dedeman Konya Hotel&Convention Center, Park Dedeman Denizli, Dedeman Şanlıurfa, Dedeman Tokat, Park Dedeman Elazığ ve Park Dedeman Adıyaman’da uygulamaya geçildi.

“Sürdürülebilirlik prensibi ile hareket etmeliyiz”

“Sürdürülebilir bir dünya yaratma misyonuyla hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla örnek olmaya ve önderlik etmeye devam ediyoruz” diyen Dedeman Hotels & Resorts International Operasyon Direktörü Gürkan Kaban, uygulamaya yeni başladıkları projelerle ilgili şunları söyledi: “Biliyoruz ki, gelecek kuşakların da bizimle aynı gereksinimleri karşılayabilmesi için “sürdürülebilirlik” prensibi ile hareket etmeliyiz. Kafessiz Türkiye Platformu iş birliği ile geçen yıl Türkiye’de kafessiz yumurta uygulamasına geçişi tamamlayan, değişimi ilk duyuran turizm markası olmuştuk. Tedarik zincirinde sorumlu ve sürdürülebilir kaynak ilkemiz ile şimdi de buklet ürünlerinde yine hayvan haklarını ve refahını gözeten bir uygulamaya geçiyor olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Ayrıca Dedeman olarak hayvan dostlarımızı konuk edecek olmaktan da son derece mutluyuz. Yarım asrı aşkın süredir turizm sektöründe faaliyet gösteren bir marka olarak attığımız her adımda sunduğumuz hizmeti bir sorumluluk bilinciyle şekillendiriyoruz, bu yaklaşımı aralıksız sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi.