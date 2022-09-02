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Değişim için 10 yılda 100 milyondan fazla imza

Sosyal değişim platformu Change.org Türkiye, 10. yılını kutlarken, 10 yıl boyunca en çok imzalanan kampanyalar, imza sayıları ve başarılara ilişkin verileri yayınladı. 10. yıl için özel olarak hazırlanan internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, 10 yılda 315 binden fazla imza kampanyası başlatıldı, 138 milyondan imza atıldı ve 1.805 kampanya başarıyla sonuçlandı.

Değişim için 10 yılda 100 milyondan fazla imza

Sağlık, eğitim, kadın hakları, çevre, hayvan hakları, ekonomi ve iklim acil durumu başta olmak üzere toplumu ilgilendiren konularda bireylerin ve kurumların değişim taleplerini ortaya koydukları, sosyal değişim platformu Change.org Türkiye, 10. yaşını kutluyor.

315 BİNDEN FAZLA İMZA KAMPANYASINA 138 BİNİ AŞKIN İMZA

Türkiye’deki yolculuğuna 2012 yılında başlayan ve geride bıraktığı 10 sene boyunca bireylerin ve kurumların değişim taleplerini ortaya koymasına aracılık eden Change.org Türkiye, 10. yılına özel olarak hazırladığı web sitesinde, geçtiğimiz 10 yıla ilişkin verileri bir araya getirdi. change10yil.org adresindeki web sitesinde, 10 yıl boyunca en çok imzalanan kampanyalar, yıllara ve mücadele alanlarına göre başarılar, imza kampanyası başlatarak bu mücadeleleri yürüten kişilerin deneyimleri yer alıyor.

HER HAFTA ORTALAMA 3 BAŞARILI İMZA KAMPANYASI

Change.org Türkiye’nin 10 yıla ilişkin paylaştığı verilere göre, platformda 10 yılda toplam 315.145 imza kampanyası başlatıldı,bu kampanyalara toplam 138 milyon 77 bin 655 imza atıldı ve her hafta ortalama 3 kampanya başarıyla sonuçlandı.

10 yıllık süreçte en fazla imzalanan kampanyalarsa 1 milyon 500 binden fazla kişinin destek verdiği “Hayvana Şiddet Suç Sayılmalıdır” kampanyası ile 1 milyon 300 binden fazla kişinin desteklediği “Kadına karşı işlenen suçlarda erkeklere verilen iyi hal ve haksız tahrik indirimi kalksın!” kampanyası oldu. Kadın hakları alanında başlatılan ve çok ses getiren “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz, Vazgeçmeyeceğiz” imza kampanyası da 1 milyondan fazla kişinin imzasıyla, 10 yıl içerisinde en çok imza atılan kampanyalar arasında yer aldı.

“HER KAMPANYA BİR SES, HER İMZA BİR YANKI”

10 yıl süresince başlatılan her kampanyanın bir ses, her imzanın ise bir yankı olduğunu ifade eden Change.org Türkiye Kurucusu ve Direktörü Dr. Uygar Özesmi, “1805 kampanyanın başarıya ulaşmış olması bizi çok mutlu ediyor. Ekibimiz toplumda karşılığı olan imza kampanyalarını duyurmak ve kampanya başlatan insan ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmak için 10 yıldır canla başla çalışıyor. Halkın; inandığı konuları gündeme getirmesi, ses çıkarması, fikirlerin arkasında insanları toplaması ve fikri yaygınlaştırması başarılı olsun olmasın aktif vatandaşlık görevi ve demokrasinin bir gereği. Change.org Türkiye’de demokratik ortamın geliştirilmesi için topluma nice on yıl daha hizmet vermeye hazır. Bunu sağlayan bütün destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Change.org Türkiye, 10. yılı için hazırladığı internet sitesi ile toplumda 10 yıl boyunca değişim talep edilen konuları da masaya yatırıyor. Change.org Türkiye’de bu 10 sene içerisinde başlatılan imza kampanyaları ve bu kampanyalar için verilen mücadeleleri incelemek için change10yil.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

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100 Milyondan Fazla Imza
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