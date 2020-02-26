Demet Sabancı, Türk mutfağı için çalışmaları anlattı

Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği'nin düzenlediği Gastro Talks "Kanaat Önderleri Konuşuyor" programı Novotel Bosphorus'da gerçekleşti. Şubat ayı konuğu DEMSA Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan oldu. Çok yoğun katılıma sahip olan programda Türk Mutfak Kültürü, Türk Gastronomisi ve Türk Gastronomisini yurt dışında tanıtmak için yapılan faaliyetler konuşuldu. Novotel Bosphorus'un sunduğu şık sunumlu yemekler dikkatlerden kaçmadı.

Demet Sabancı Çetindoğan: Türk mutfak kültürünü tanıtmak için yola çıktık. Bunun için çeşitli komiteler kurarak Türk Mutfak Kültürünü yurt dışında tanıtmak için faaliyetlerde bulunuyoruz. 2 yıl çaba göstererek Oscar Gala Yemeğin’de menülere girdik. Akademik çalışmalar yaparak 2000 yıl öncesine kadar neler yenmiş? Bunları araştırdık. Bir ürünü pazarlamanın en önemli noktası hikayesi olması. Zengin bir ülkede,hikayesi bol olan bir ülkede yaşıyoruz. Hikayesiz bilinirlik olmaz. Bunları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yurt dışı tanıtımlarında UNESCO Büyükelçilikleri ile beraber çalışmalar yaptık. Çok fazla ürünümüz var. Bazı noktaları seçip bunlara odaklanmalıyız. Hikayesi olan ürünleri bilgilendirme notları ile servis etmeliyiz. Maraş,Antep ve Antakya’yı yurt dışında tanıtıyoruz. Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) bu misyonda çalışan başarılı bir dernek. Yaptıkları çalışmaları tebrik ediyorum dedi.

Gürkan Boztepe: Türk Gastornomisini tanıtmak için yola çıktık. Bu konu da Kültür ve Turizm Bakanımızın çok desteği oldu. Bu sene Türk Gastronomisi yılı ilan edildi. Biz de bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda Dünya Yoğurt Konferansı’nı gerçekleştireceğiz. Bize ait olan ürünlere sahip çıkmamız gerekiyor dedi.