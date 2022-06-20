DP World'ten denizler için nefes aldıran adımlar

Bu bölgede bulunan sarı mercanların, sualtı ekosisteminde hayati bir rol oynamasına karşın insan etkileşimi ve deniz sıcaklığındaki değişikliklerin neden olduğu zararlardan ötürü mercan popülasyonu yıllar içinde azaldı. Bunun yanı sıra geçen yıl meydana gelen yoğun müsilaj ise mercanların üzerini kapatarak nefes almalarını ve beslenmelerini engellediği için mercan ölümlerine yol açtı.

Türkiye'deki en büyük ileri teknoloji konteynır terminallerinden biri olan DP World Yarımca, geçtiğimiz yıl İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile iş birliğiyle mercanların yakın izlenmesi, müsilajın temizlenmesi ve yeniden ekim ile bu hasarı tersine çevirmeye ve mercanları yeniden canlandırmaya başladı.

Mercanların korunmasına ve üremesine ek olarak, yıl boyunca sıcaklığı izlemek için Ayvalık'ta 30 metre derinliğe sekiz adet su altı ısı ölçer kuruldu. Gerçekleştirilecek bu ölçüm, küresel ısınmanın bölgede yarattığı etkilere ilişkin önemli verilere ulaşmaya da yardımcı olacak.

DP World Yarımca CEO'su Kris Adams şöyle konuştu: “Limanlarda ve denizlerde çalışan insanlar olarak, sudaki yaşamın değerinin farkındayız ve bu nedenle kendimizi denizlerin yeniden nefes almasına olanak tanıyacak adımlar atmaya adadık.

"Kırılmış ve parçalanmış mercanları ekosisteme geri kazandırmaya ve popülasyonları düşen mercanları korumaya çalışıyoruz. Mercan kolonilerini Ayvalık'tan Tavşan Adası'na taşımak için özel bir nakil yöntemi kullandık. Mercanlar, Tavşan Adası'na başarılı bir şekilde ekilecekler ve biz de önümüzdeki aylarda süreci yakından izleyerek projeyi desteklemeye devam edeceğiz."

DP World Yarımca, bu projeyi Tavşan Adası 2021 yılında özel koruma alanı olarak belirlendiğinde, 'Dünyamız Geleceğimiz' inisiyatifinin bir parçası olarak başlatmıştı.

DP World Yarımca, mercanları korumaya yönelik önlemlere ek olarak, gelecek nesilleri mercanların ekosistem için önemi konusunda eğitmeyi de üstleniyor. Bu eğitim programı kapsamında, çocuklara sualtı yaşamını öğretmek ve mercanların değerini ve onları korumak için atılması gereken adımları anlamalarına yardımcı olmak amacıyla Yunus Doli adında bir karakter yarattı.

Denizlerin yağmur ormanları olan mercanlar, habitat gelişimi ve oluşumu için anahtar bir tür diyen Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, sözlerine şöyle devam etti: “Mercanlar, deniz yaşamının ısı farklılığının ve gelecek deniz yaşamının oluşturucularıdır. Denizlerin en önemli gıda kaynaklarımızdan biri olduğunu ve aldığımız her üç nefesten ikisini sağladığını bilmeliyiz. Bu tanımlar, yürüttüğümüz projenin önemini, hassasiyetini ve gerekliliğini ortaya koyuyor. Mahvolmuş bir ekoloji ve deniz yaşamı, hiç kimse için kaynak teşkil etmez.”

“DP World Yarımca ile yaptığımız çalışma sayesinde, deniz canlılarının geleceğini ellerimiz ile ekiyoruz. Bu; hassas, dikkatle planlanmış ve zaman alıcı bir çalışma, çünkü deniz yüzeyinin 30 metre altında zaman ve derinlik gibi tüm tehditlere açık bir alanda, sınırlı hava kaynağıyla sınırlı sayıda deniz canlısını ekiyoruz. Karada yapılan çalışmaların aksine, yürüttüğümüz mercan çalışması 50 yıl sonrası için bir tohum olarak kalıyor."

Narcı sözlerine şöyle devam etti; "Bana kalırsa projenin en önemli çıktısı Doli, çünkü gelecekte yaşamın korunması için karar verecek olanlar şu anda yetişiyor. Bizler onların bu farkındalığı kazanmasını sağlayabilirsek çevreyi koruma anlayışına sahip bir nesil yetiştirebiliriz. Çevreyi koruma ve deniz ekolojisinin karadaki yaşamın için elzem olduğunu işte o zaman anlatabilir ve birlikte mücadele etmeye devam edebiliriz. Deniz Yaşamını Koruma Derneği, bize göre dünyanın en seçkin ve değerli denizi olan Marmara Denizi’nin geleceği için mücadele etmeye davam ediyor. Buna benzer projelerin daha da fazla desteklenmesi, bizim Marmara Denizi ve gelecek deniz yaşamı için gösterdiğimiz çabaları çoğaltmamıza olanak tanıyor."

Sarı mercan projesi, DP World'ün başlattığı ve gelecek nesilleri eğitmeye odaklanan bir dizi çevre inisiyatifinin sonuncusu. 2019 yılında Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde, Çöpüme Sahip Çıkıyorum kampanyasını başlatmıştı.

Bu proje sayesinde, çocuklar Atıkcan adlı süper kahramanın liderliğinde cam, çöp, metal, kâğıt ve plastik atık türlerini nasıl belirleyeceklerini ve azaltacaklarını öğreniyorlar. Bu inisiyatif, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından tasarlanan eğitici eğitim materyallerinden yararlanarak şimdiye kadar 800 öğretmen ve 15 binden fazla üçüncü sınıf öğrencisine sürdürülebilir tüketim ve geri dönüşüme ilişkin eğitim verdi. Proje, gelecek yıl Millî Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde tüm Türkiye'de uygulanacak.