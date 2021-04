Dünyayı iyileştirme çağrısı

İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken her yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın gündeminde önemli yer tutan 22 Nisan Dünya Günü bu yıl “Dünya’yı İyileştirmek” (Restore our Earth™) temasıyla hayata geçiyor. Unilever Ev Bakım Kategorisi de gezegendeki ekosistemleri daha doğal süreçler, yeşil teknolojiler ve yenilikçi düşünce tarzı ile iyileştirmeye yönelik mesajların öne çıktığı 2021 Dünya Günü’nü, Temiz Gelecek Vizyonu ile destekliyor. Unilever, Temiz Gelecek Vizyonu ile Cif, Domestos, OMO, Rinso, Yumoş ve Vim gibi ev bakım markalarının formüllerinden fosil yakıt kaynaklı hammaddeleri çıkarmanın sözünü veriyor ve bunun yerine %100 yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş karbon kullanmayı taahhüt ediyor. Şirket en geç 2030 yılına kadar tamamlanacak dönüşümü mümkün kılacak araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları için 1 milyar avro yatırım yapıyor. Tüm sektör ile de paylaştığı Karbon Gökkuşağı ile de fosil yakıtlardan gelen karbona bağımlılığını kademeli olarak azaltırken denizden, havadan, bitkilerden ve atıklardan elde edilen yeni karbon kaynaklarına yöneliyor.

Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz, “Bir yandan COVID-19 pandemisi ile mücadele etmeye devam ederken iklim krizinin de önemli bir tehdit olduğunu unutamayız; pandeminin ardından dünya normale döndüğünde eski iş yapış biçimleri ve yaşam alışkanlıklarıyla devam edemeyiz. Bu sebeple bu yılki temasıyla bu gerçeğin altını çizen Dünya Günü bunu yeniden hatırlamak için bir fırsat.” dedi.

Unilever Temiz Gelecek Vizyonu ile temizlik ve hijyen ürünlerinin tedarik, üretim, ambalajlama, nakliye ve satış gibi tüm süreçlerini temiz evler, temiz bir gezegen ve temiz bir gelecek için baştan tasarladıklarını söyleyen Yılmaz, “Pandemi temizlik ve hijyen ürünlerinin yaşam kalitemiz ve toplum sağlığı noktasında ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu ürünler hayatımızın adeta ayrılmaz bir parçası; hepsinin insan sağlığı açısından yarattığı bir değer var. Ancak bu ürünlerin maliyetini gezegenimizin sağlığına yükleyemeyiz. Çünkü hasta bir gezegende de sağlıklı insanlardan bahsedemeyiz” dedi.“Sektörümüz için devrimsel bir değişime işaret eden Temiz Gelecek Vizyonumuz ile hedefimiz asırlık kimyasal yöntemleri geride bırakmak; fiyatı iyi, performansı iyi ve daha da önemlisi gezegen için iyi ürünler sunabilmek. Sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir mirasımız ve tecrübemiz var. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımız kapsamında 10 yılda ev bakım kategorimizde büyümeyi sürdürürken ürünlerimizde kullanıcı başına karbon ayak izini %21, atık ayak izini %6, su ayak izini %7 azalttık. Bu cesaret verici sonuçlara ek olarak bilim ve teknolojideki son gelişmeler de Temiz Gelecek Vizyonu’nu mümkün kıldı.. Bugün küresel çapta tüketicilerin %67’si* çevre dostu yöntemlerle üretilmiş ürünler istiyor. Ancak sadece bizim değişmemiz yeterli değil. Kolektif bir çabaya ve tüketicilerin de bu sürecin bir parçası olmasına ihtiyacımız var. Gezegene etkimizi azaltarak ve gezegenimizin kaynaklarını daha dikkatli kullanarak hepimiz bu krizle mücadelede önemli bir rol üstlenebiliriz. Biz süreçlerimizi ve ürünlerimizi temiz bir gezegen için en baştan yaratırken insanları da dünyayı iyileştirecek, daha iyi ve sürdürülebilir tercihler yapmaya davet ediyoruz çünkü bunu sadece hep birlikte başarabiliriz.”

EV TEMİZLİĞİNDE YEPYENİ BİR DENEYİM: CİF ULTRA SERUM

Unilever Ev Bakım kategorisi ürünleriyle dünyada milyarlarca insanın temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılarken temiz ev, temiz gezegen ve temiz bir gelecek için çalışıyor. Bu çığır açan vizyon ile hayata geçen en yeni ürün ise Cif Ultra Serum. Cif Power & Shine ile aynı güçlü temizliği sunmak üzere 10 kat daha konsantre olarak tasarlanan doğa dostu Cif Ultra Serum, boş Cif Power & Shine sprey şişesinde su ile seyreltilerek kullanılıyor; böylece sprey şişelerinin yeniden doldurulmasına ve uzun yıllar kullanılmasına olanak tanıyor. Tüketicilere alıştıkları ve sevdikleri Cif temizliğini çok daha düşük bir karbon ayak izi ve %25 daha ekonomik fiyatıyla sunan Cif Ultra Serum, hem çevresel hem de ekonomik tasarruf sağlıyor. %75 daha az plastik içeren ve %100 geri dönüştürülebilir şişelerde sunulan Cif Ultra Serum, küçük boyutu sayesinde daha az nakliye aracı gerektiriyor ve böylece nakliye kaynaklı karbon salımını azaltıyor.