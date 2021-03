Düzce yatırımcıyı seçerek kabul ediyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) görüntülü platformda yayınlanan ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programına konuk olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Tuncay Şahin, kentlerinin sanayiden turizme, tarımdan hizmete kadar her alanda dönüşüm yaşadığını söyledi. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Düzce TSO Başkanı Şahin, birçok alanda Türkiye’de ilkleri uygulayan bir şehir olduklarını kaydetti.

SANAYİYE ‘AKADEMİK’ DESTEK

Tuncay Şahin, “Bir süredir üzerinde çalıştığımız uygulamayı faaliyete geçirdik. Güçlü bir eğitim kurumuna, yani Düzce Üniversitesi’ne sahibiz. Buradaki 113 akademisyenimizi 113 sanayi kuruluşuna danışman olarak belirledik. Şimdi birlikte çalışıyorlar. Her alanda projelerle yürüyen bir kent haline geldik. Bunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız Dr. Faruk Özlü’nün, Valimizin ve Düzce TSO’nun etkin ve koordineli çalışmasının büyük etkisi var. Dünyayı doğru izliyoruz. Üretimden tüketime her alanda yaşanan bir değişim var. Avrupa’dan Uzakdoğu’ya ticaretin kanunları yeniden yazılırken, yapay zekâ, teknik tarım, uzay teknolojisi gündemdeyken Düzce’de potansiyeli doğru değerlendirme, adımları bilimle atma, her sektörde doğru yönlendirme yapma zorunluluğumuz var. Düzce’de bunu yapıyoruz. Marka olmayan, yüksek teknoloji veya yüksek katma değer çıkmayan yatırımları istemiyoruz. Doluluğa ulaşmaya yaklaşan sanayi yatırımlarımızda izlediğimiz strateji bu” diye konuştu.

İLÇE İLÇE TURİZM STRATEJİSİ

1999’da yaşanan depremle adeta tamamen yıkılan Düzce’nin 10 yıl sonra yürürlüğe giden 5084 sayılı Teşvik Yasası’yla yatırımların ilgi odağı olduğunu belirten Tuncay Şahin, “Bu süreçten en etkin şekilde yararlanan Düzce, ekonomisini potansiyeli olan farklı alanları da harekete geçirerek yoluna devam etme arzusunda. Bu çerçevede Düzce’de 2021 yılını ‘Turizm Yılı’ olarak belirledik. Yaylaları, gölleri, şelaleleri, kuş cenneti, rafting, offroad için imkânları, termal su kaynakları olan bir şehiriz. Turizm kalkınma programımızı etkin bir şekilde hazırlıyoruz. İlçe ilçe turizmde branşlaşma çalışmalarımız var. Şu anda büyüklüğüyle adından söz ettirecek turizm yatırım talepleri var” dedi.

MESLEK LİSESİ VURGUSU

Düzce’nin 23 dilin konuşulduğu bir kent olarak zengin bir kültüre sahip olduğunu belirten Şahin, “Ancak ara eleman eksikliği konusunda her sektörümüzün sıkıntısı mevcut. Bunu giderme çerçevesinde odamızın eğitim seferberliği var. Farklı projeler yürütüyoruz. TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı protokolü çerçevesinde faaliyetini sürdüren meslek lisemizden diploma alan herkes işe yerleşebiliyor. O zaman Türkiye’deki tüm meslek liselerini kaynağıyla birlikte odalara teslim edelim. Almanya’da gençlerin yüzde 80’i meslek lisesi, kalanı üniversite mezunu. Bizde tam tersi. Bu sürdürülebilir değil. Bu alanda reforma ihtiyacı olan bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.