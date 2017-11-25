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e-faturaya geçti ağaçları kurtardı ödülü aldı

Küresel Isınma Kurultayı ödülleri sahiplerini buldu. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’ye ‘Yılın Çevreye Katkı Ödülü’ verildi. Türkiye’nin lider e-Fatura entegratörü olan Uyumsoft, son dört yılda on binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçti.

e-faturaya geçti ağaçları kurtardı ödülü aldı

iDönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Bilet) çözümlerinde 6 binin üzerindeki yerli ve yabancı müşterisine hizmet veren Uyumsoft; mükellef firmaların milyonlarca faturasını, elektronik fatura olarak kesmesini yönetirken, on binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçmeye devam ediyor.  Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)’nin düzenlediği 9.Küresel Isınma Kurultayı, 17 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de gerçekleşti. “Enerjini Depola, Geleceğini Kurtar'' temasının işlendiği bu yılki kurultaya, gazeteciler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyası yoğun ilgi gösterdi.
Yıllık gelirinin %43’nü ar-ge’ye ayırıyor
Türkiye’nin bilişim liderleri arasında yerini alan Uyumsoft, ileri teknoloji konularına odaklanarak, yıllık gelirinin yaklaşık %43’nü ar-ge faaliyetlerine ayırıyor. Güçlü uluslararası iş ağı ile dünya standartlarına uygun yazılım ürünleri ve danışmanlık hizmetlerini 3 kıtaya ihraç eden Uyumsoft, gelecek 5 yıl içinde ileri teknoloji uygulamaları ve üniversite-sanayi işbirlikleri konularında yaptığı çalışmaları arttırmayı hedefliyor. 20.yılında Uyumsoft firması, Cloud ERP, Mobil ERP ve iDönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Bilet) kurumsal iş çözümlerinde global çapta binlerce yerli ve yabancı firmaya hizmet vermeyi sürdürüyor. iDönüşüm uygulamalarındaki internet hızıyla zamandan kazanan e-Fatura mükellefi olan firmalar, milyonlarca TL tasarruf elde ederken, ağaçların kesilmesi önlenmektedir. İş yazılımları kadar, ülke güvenliğini ilgilendiren savunma sanayi yazılımlarına da yönelen Uyumsoft, bu projeleri ekosisteminde yer alan iş ve çözüm ortaklarıyla birlikte geliştirmeyi planlıyor.

 
 
 

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