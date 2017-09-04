Edirneli ciğerciler “çifte bayram“ yaptı

EDİRNE (AA) - Kurban Bayramı tatilinde Edirne'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin kent mutfağının en meşhur lezzeti tava ciğerine yoğun ilgisi, ciğercilere adeta "çifte bayram" yaptırdı.

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli başta olmak üzere birçok şehir ile Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçiler, Edirne'nin tarihi mekanlarını ziyaret ettikten sonra tava ciğer yemek için ciğercilerin yolunu tuttu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 10 gün olması dolayısıyla kenti birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Tatil nedeniyle Türkiye'nin her tarafında canlılık yaşandığını belirten Dinar, "Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu, Marmara ve diğer bölgelerde de canlılık yaşandı. Tarihi ve turistik yerleri tercih edenler tabi ki Osmanlı'ya 92 başkentlik yapmış dünyanın tarihi eser açısından en zengin kentlerinden Edirne'yi de ziyaret ettiler. Edirne'ye gelince tava ciğer yenmez mi? Yerli yabancı turistler dünyaca meşhur tava ciğerimizi doya doya yedi." diye konuştu.

Kurban Bayramı süresince de ciğercilerin yoğun olduğunu aktaran Dinar, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz serhat şehrimizdeki muhteşem Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerimizi ziyaret ettikten sonra tarihi köprülerimizi külliyemizi, müzelerimizi ve nehirlerimizi gezdiler. Bu geziden sonra, 'Hadi bakalım karnımız açıktı, tava ciğer yiyelim' dediler. Tabii ki bizlerde bu 10 günlük bayram tatilimizde nasibimizi, bereketimizi aldık. Allah bereket versin, güzel bir bayram geçirdik. Ayrıca güzel havalarda işler hep hareketli oluyor. Bayram tatilinde de havanın güzel olması insanların doyasıya gezebildiği bir ortam oluşturdu.

Edirne aynı zamanda bir deniz kenti. Dünyada biri Türkiye'deki denizlerde yer alan kendi kendini temizleyebilen Saros Körfezimize gelenler de günübirlik olarak Edirne'ye ciğer yemeye geldiler."

- "Edirne çok yönlü turizmin başkenti"

Edirne'deki Osmanlı mutfağının gastronomi turizmi açısından önemli bir değer olduğunu vurgulayan Dinar, kentin çok yönlü turizmin başkenti olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin tarihi eser sayısı bakımından dünyadaki en zengin kentlerden olduğunu söyleyen Dinar, şöyle devam etti:

"Bölgemiz denizi, doğası, yeşili ile eşsiz yerlerden biri. Yerli yabancı turistlerimiz de bu zenginliği ziyaret ettikten sonra tabi ki meşhur tava ciğerimize ilgi gösteriyor. Tava ciğerimizin tarifini de istiyorlar. Tarifi sakınmadan veriyoruz. Neticede Edirne'ye geldiklerinde turistlerimiz tava ciğer yiyecektir. Bu işin finali tava ciğerdir."

- Edirne tava ciğer tarifi

Tava ciğerin damaklarda unutulmaz ve vazgeçilmez bir tat bıraktığını anlatan Dinar, tarifini de şöyle verdi:

"Ciğerimizi, 2 yaşını geçmemiş Trakya'da yetişen danaların karaciğerinden yapıyoruz. Zarını aldıktan sonra ince ince doğruyoruz. Buraya dikkat edelim doğrama işlemi sanatsal bir olay aynı zamanda. Ciğerimizi bol sudan geçirdikten sonra dinlenmeye bırakıyoruz. 20-25 dakika sonraysa Edirne unuyla unluyoruz. Özel tavalara döktüğümüz Edirne yağını güzelce kızdırdıktan sonra kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif ciğerlerimizi damaklara layık şekilde hazırlıyoruz. Tabii yanında olmazsa olmazı Karaağaç acı biberiyle sunuyoruz."