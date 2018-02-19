Edremit daha güvenli olacak

Edremit Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ilçe genelinde ki “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi” güçlendirilecek. Kaymakam Sırmalı ve Başkan Saka’nın imzaladığı protokol ile sisteme 30 yeni kamera ilave edilecek.



Edremit Belediyesi ile Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulması hakkında protokol imzalandı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay’ın imzaladığı protokol ile Edremit Belediyesi tarafından kent Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 9 yeni noktaya 16 kamera ve mevcut sisteme ilave olarak 14 kamera konularak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Çalışmalar Edremit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Haziran ayına kadar tamamlanarak Emniyete devri yapılacak.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit’in güvenli ve huzurlu bir kent için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini belirterek, “Gerek polisimiz olsun, gerek jandarmamız olsun tüm güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyor. Edremit Belediyemiz ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz arasında imzaladığımız protokol ile ilçemizde ki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’miz daha güçlü hale gelecek. Suçluların yakalanmasında ve olumsuz durumlara karşı güvenlik birimlerimize kolaylıklar sağlayacak. Bu konuda katkı sunan emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da Edremit’in mutlu, huzurlu insanlar kenti olması için çalıştıklarını ifade etti, “Kaymakamlık makamı başta olmak üzere emniyet ve jandarmamız ile uyum ve işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Belediye olarak Edremit’in güvenliği için önemli gördüğümüz böyle bir projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 2017 yılında da 43 yeni kamera kurulumunu sağlayarak Jandarma Komutanlığı’mıza teslim ettik. İnşallah Haziran ayına kadar yaklaşık 30 yeni kameranın kurulumunu yapıp İlçe Emniyet Müdürlüğü’müze teslim edeceğiz” dedi.