Ege Yapı'nın “Kordon İstanbul“ projesinde örnek daire tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı'nın Levent ve Maslak'ın yanı başında İstanbul'un Kordon'unda geliştirilen projesi Kordon İstanbul'un örnek dairesi, kapılarını açtı.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamada, toplam 2 etaptan oluşan bahçeli veya teraslı olmak üzere farklı seçeneklerdeki evlerin yanı sıra mağazaların da yer alacağı Kordon İstanbul satış ofisinde örnek daire, "2+1" olarak tasarlandı.

Örnek dairede açık renk tonları, malzemelerde ise altın rengi tercih edildi. Pastel tonlar, beyaz ve mermer dokusuyla uyum yakalanan Kordon İstanbul'un örnek dairesi, modern çizgisiyle dikkati çekiyor.

Levent ve Maslak'ın yanı başında, TEM'e 2 dakika, Havaray ve metroya yürüme mesafesinde inşa edilen Kordon İstanbul, 2019 yılı sonunda teslim edilecek.



- 84 ay sıfır faiz imkanı



Yeni hayata geçirilen kampanya kapsamında 84 ay sıfır faiz ve 3 bin 300 liradan başlayan taksitlerle projeden ev sahibi olunabiliyor. Örneğin; hayata geçirilen kampanya sayesinde 300 bin lira banka kredisi kullanan bir kişi aylık 5 bin 600 lira yerine sadece 3 bin 600 lira ödeme yapabiliyor.

Kordon İstanbul'da "1+1" dairelere 544 bin TL'den, "2+1" dairelere 876 bin TL'den, "3+1" dairelere 1 milyon 308 bin TL'den, "3,5+1" dairelere 1 milyon 349 bin TL'den ve "4+1" dairelere ise 1 milyon 738 bin TL'den sahip olmak mümkün.