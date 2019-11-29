Eğlenceli geceler aralıksız devam ediyor  

Sefa, Ayşe&Ayhan ve Güngör Karakaş gibi birbirinden değerli sanatçılar, muhteşem sahne performansları ile eğlenceli ve unutulmaz anılar yaşatıyorlar. Hafta içi fasıl programlarında, hafta sonu canlı performanslarında, birbirinden renkli sanatçıları ile programlar yapan Süslü Konak, aileniz ve dostlarınızla birlikte huzur içerisinde doyasıya eğlenebileceğiniz coşku dolu bir atmosfer sunuyor.



Canlı müziklerin yanı sıra, yüzlerce organizasyona ev sahipliği yapıyor



İstanbulluların hayatına 6 yıl önce giren Ataşehir’in en süslüsü olan Süslü Konak’ta, bugüne kadar birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı sahne performanslarının yanı sıra, kır düğünlerinden baby shower partilerine, bayi toplantılarından kurumsal yemeklere, sünnet düğünlerinden mezuniyet balolarına kadar yüzlerce organizasyona ev sahipliği yapıldı. Kısa sürede Ataşehir’in ve İstanbulluların yoğun tercih ettiği mekanların arasına giren Süslü Konak, kapalı alanda 350 kişilik, yemyeşil bahçesinde 700 kişilik kapasitesi ile özellikle yemekli davetler için biçilmiş kaftan. Kapıdan girdiğiniz anda sizi kucaklayan yemyeşil bahçesi ve güler yüzlü personeli ile evinizin sıcaklığını yaşatırken, profesyonel hizmet anlayışından kesinlikle ödün vermiyor. Mekan, kutlama ve toplantı organizasyonlarında kendinizi profesyonel ellere teslim etmenizin yanı sıra; düğün, nişan, kına gibi özel günlerinizde yorulmadan davetinizi keyifle geçirmenizi sağlayacak güçlü bir ekibe sahip. Ayrıca, sunduğu geniş menü ve organizasyon alternatifleriyle, bütçenize en uygun seçimi yapabilmenizin rahatlığını sağlıyor. Türk mutfağından seçilmiş eşsiz lezzetlerle donatılan bir masada, fiks menü konsepti ile de hizmet vermeye devam ediyor.



Süslü Konak, İstanbul’un akla gelinecek ilk aile mekanı olmayı hedefliyor



Süslü Konak Ataşehir’i, Haziran 2019 tarihi itibariyle ortaklarıyla işletmeye başlayan Aile Terapisti ve Yaşam Koçu Mehmet Murat Lik, şunları söyledi:

“Süslü Konak, yeni hizmet anlayışı ile “Ataşehir’in En Süslüsü” ünvanını sonuna kadar hak eden eşsiz bir mekan. Bu yılın Haziran ayında ortaklarımızın işletme tecrübelerini de katarak, daha güçlü bir yapılanmaya gittik. Hafta içi fasıl programlarımız, hafta sonu canlı performanslarımız ile misafirlerimize unutulmaz anılar yaşatmayı sürdürüyoruz. Çok yakın zamanda, İstanbul’un akla gelecek ilk aile mekanı olmayı hedefliyoruz. Organize edeceğimiz canlı performanslarla, ailelere hem eğlence, hem çok özel lezzetler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

